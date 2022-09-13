《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家外匯管理局發布中央第八輪巡視整改

進展情況的通報。通報指出，完善外匯市場微觀監管，以「零容忍」態度嚴厲打擊非法跨境金融

活動，強化協同治理、綜合治理、源頭治理，逐步建立實質真實、方式多元、盡職免責、安全高

效的外匯業務真實性審核方式，維護外匯市場健康秩序。



＊持續跟蹤監測主要經濟體宏觀經濟政策變化＊



對於下一步工作打算，通報表示，繼續抓好整改任務落實，推動巡視整改常態化、長效化。

進一步強化黨中央對金融工作的集中統一領導。進一步強化金融風險防控，持續跟蹤監測主要經

濟體宏觀經濟政策變化、國際經濟金融形勢以及國際局勢演變等對中國外匯市場的影響，維護外

匯市場穩定。進一步強化改革政治擔當。落實好已出台的外匯支持政策，進一步促進跨境貿易和

投融資便利化。穩妥有序推進資本項目高水平開放。支持區域開放創新，穩步推進跨境貿易投資

高水平開放試點。大力培育發展外匯市場，豐富外匯避險產品，引導企業樹立匯率風險中性理念

，更好管理匯率風險。豐富拓展跨境金融服務平台應用場景，便利中小外貿企業跨境融資。加快

推進《外匯管理條例》修訂。

