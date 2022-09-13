《經濟通通訊社１３日專訊》市傳北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團

的合作情況（不限於持有股票，股權投資，資金出借，工程承包，擔保，商貿合作等事項），並

研判相關合作風險，形成書面報告。

對此，內媒引述復星集團回應稱，經向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統

的一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性，此前他們也對有關企業發過相關調研通知。集團強

調，復星在北京各項業務發展正常。在當前宏觀環境復雜多變的背景下，依舊保持穩健和韌勁，

各項業務平穩運行。



＊復星系頻繁減持Ａ股，已回籠資金逾１百億元＊



復星系近期股權變動頻繁，引發市場警覺。其中，復星醫藥（０２１９６）

（滬：６００１９６）於９月２日發布公告稱，控股股東上海復星高科技（集團）有限公司計劃

通過集中競價及大宗交易方式減持公司股份不超過公司總股本３％的Ａ股，為復星醫藥１９９８

年上市２４年來，控股股東首度減持，令市場譁然。此後復星旅遊文化（０１９９２）又公布，

控股股東復星國際（００６５６）於９月５日收市後，以每股８﹒５７港元的價格將共２８００

萬股出售給獨立第三方，涉約２﹒４億港元。

今年以來，復星系頻繁的在減持Ａ股，進行資金回籠。截至目前，復星系在Ａ股減持回籠的

資金規模已經超過１００億元人民幣，且被減持的也不僅僅只有復星醫藥，還包括通過豫園股份

（滬：６００６５５）減持金徽酒（滬：６０３９１９）１３％股份等。分析認為，復星系的密

集減持可能與其自身債務問題有關。（ｗｌ）

