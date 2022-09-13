《經濟通通訊社１３日專訊》在政策降息後，人民銀行公布的數據顯示，截至８月底社會融

資規模存量為３３７﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％，遠勝於預期，其中

對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２０６﹒８３萬億元，同比增長１０﹒８％

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３１％，報３２７２﹒０５點，即刷

新８月２４日以來新高，深綜指高開０﹒３９％，創業板指高開０﹒７３％，白酒、ＩＴ股造好

，醫藥、地產股走低。

據外電報道，拜登政府計劃擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制。



國務院總理李克強主持召開國務院專題會議，期間聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟大

盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復

成為主拉動力、更大力度擴有效投資，各地要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡

用、快出快落地。李克強另外又表示，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方實

際需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目實施、配足中長期

貸款，在今年後幾個月形成更多實物工作量。

距離中共二十大還有一個月，中國官方宣布，國家主席習近平將於明日起將對哈薩、烏茲別

克進行國事訪問，期間出席上海合作組織成員國元首理事會會議，俄羅斯總統普京據報亦將出席

峰會。此次是習近平在新冠疫情爆發以來首度外訪，亦是自俄羅斯出兵烏克蘭後習近平和普京首

次碰頭，俄羅斯方面此前曾指兩人會舉行會談。

人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，受中秋節假期的影響，

１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０

億元。公開市場本周共１００億元逆回購、周四（１５日）６０００億元１年期ＭＬＦ到期。

（ｅｙ）

