《經濟通通訊社１３日專訊》在政策降息後，人民銀行公布的數據顯示，截至８月底社會融

資規模存量為３３７﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％，遠勝於預期，其中

對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２０６﹒８３萬億元，同比增長１０﹒８％。滬深股市今早

高開，不過升幅未有突破，滬綜指半日升０﹒３３％，報３２７２﹒７２點，盤中高見

３２７８﹒１７點刷新８月２４日以來新高，深成指半日升０﹒６３％，創業板指揚０﹒３％。

國務院總理李克強主持召開國務院專題會議，期間聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟大

盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復

成為主拉動力、更大力度擴有效投資，各地要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡

用、快出快落地。李克強另外又表示，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方實

際需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目實施、配足中長期

貸款，在今年後幾個月形成更多實物工作量。

人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，受中秋節假期的影響，

１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０

億元。假日結束，兩市半日成交５００８億元，和上周五（９日）同時段成交相若。



＊豬肉股領漲，白酒股同升＊



盡管上月中國通脹數據低於預期，但美國大豆供應緊俏期貨價格突破指標線，飼料成本恐影

響豬價繼續上行，豬肉股領漲，天邦食品（深：００２１２４）升６﹒２％，傲農生物

（滬：６０３３６３）升５﹒２％，海大集團（深：００２３１１）、東瑞股份

（深：００１２０１）漲４﹒４％，湘佳股份（深：００２９８２）升４﹒３％。

財政部印發《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》的通知

，提到優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革，來自貴州的茅台（滬：６００５１９）股價升

２﹒１％，報１８８３﹒９元。同業方面，古井貢酒（深：０００５９６）漲５﹒６％，洋河股

份（深：００２３０４）升３﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）走高２％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒９％，老白干酒（滬：６００５５９）升１﹒５％。



＊美加強壓制，半導體盼國家磅水＊



據外電報道，拜登政府計劃擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制。

據報道指，美國商務部今年稍早曾致函３家美國公司科磊、科林研發和應用材料，除非取得商務

部許可，否則禁止向生產１４納米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備，目前美國當局

打算以信函內容為基礎發布新規定，擴大管控的適用範圍，據報內含高端晶片的產品亦可能在管

控範圍內，包括戴爾、惠普和超微電腦生產的伺服器。

美國加強打壓反催生國家支持的憧憬，半導體拉漲，思瑞浦（滬：６８８５３６）升

６﹒１％，安集科技（滬：６８８０１９）升３﹒５％，盛美上海（滬：６８８０８２）漲

３﹒４％，希荻微（滬：６８８１７３）升３％，氣派科技（滬：６８８２１６）、瀾起科技

（滬：６８８００８）走高２﹒５％。（ｅｙ）

