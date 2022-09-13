《經濟通通訊社１３日專訊》在政策降息後８月社會融資規模存量從谷底反彈，同比增長一

成超市場預期，中秋假期後復市滬深股市今早高開，不過升幅未有突破，午後在地產及醫藥等板

塊拖累下，滬綜指全日僅升０﹒０５％，報３２６３﹒８點，盤中高見３２７８﹒１７點刷新逾

兩周新高，深成指今日升０﹒３８％，創業板指揚０﹒０９％。

國務院總理李克強主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟大盤督

導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為

主拉動力、更大力度擴有效投資，各地要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡用、

快出快落地。

人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，受中秋節假期的影響，

１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０

億元。假期結束，兩市全日成交７７１３億元，較上周五（９日）減少１﹒１％。



＊生物科技法案來勢洶洶，藥明康德跌停＊



繼晶片法案後，據報美國總統拜登即將宣布補助生物科技計劃，以減少對中國依賴。據外媒

報道，這個新計劃旨在提升生物製造能力，但不只針對製藥業，同時擴及農業、塑膠業和能源業

，不過當局沒透露政府會投注多少金額。相關概念聞風大跌，龍頭藥明康德

（滬：６０３２５９）跌停，但公司向內媒強調公司業務和運營一切正常；康龍化成

（深：３００７５９）瀉１４％，藥石科技（深：３００７２５）跌１０﹒６％，博騰股份

（深：３００３６３）跌９﹒７％，鍵凱科技（滬：６８８３５６）挫８﹒４％，上海誼眾

（滬：６８８０９１）、睿智醫藥（深：３００１４９）跌４﹒５％。

最近多地密集出台穩樓市政策，措施不限於降低首付比例、放寬直系親屬公積金使用、提供

購房補貼等，從側面來看內地二三線樓市情況亦愈來愈嚴峻。中指院最新報告指，中秋假期市場

情緒仍較低，重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年中秋假期下降３１﹒６％。地產股下午

跌幅擴大，拖累Ａ股走勢，京投發展（滬：６００６８３）挫８﹒５％，濱江集團

（深：００２２４４）跌６﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌５﹒６％，金地集團

（滬：６００３８３）走低３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌１﹒９％，惟萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒２％。



＊二師兄仍在漲，旅遊股節後續升＊



盡管上月中國通脹數據低於預期，但美國大豆供應緊俏期貨價格突破指標線，飼料成本恐影

響豬價繼續上行，豬肉股領漲，天邦食品（深：００２１２４）升６﹒２％，傲農生物

（滬：６０３３６３）升６﹒１％，正虹科技（深：０００７０２）升４﹒７％，海大集團

（深：００２３１１）升３﹒９％，東瑞股份（深：００１２０１）走高３﹒６％。不過國家發

改委表示，根據當前生豬市場形勢，為切實做好生豬市場保供穩價工作，本周國家將投放今年第

二批中央豬肉儲備。

內地文旅部稱今年中秋節假期全國國內旅遊出遊７３４０﹒９萬人次，按年下降１６﹒７％

，但仍恢復至２０１９年同期的７２﹒６％，旅遊股表現上升，三特索道（深：００２１５９）

漲６﹒１％，西域旅遊（深：３００８５９）升３％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）升

２﹒３％，嶺南控股（深：０００５２４）升２％，西安旅遊（深：０００６１０）升１﹒５％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１１１﹒１１ ＋０﹒４２

上證綜合指數 ３２６３﹒８０ ＋０﹒０５ ３３９０﹒２２

深證綜合指數 ２１２５﹒０５ ＋０﹒３３ ４３２３﹒２９

上證Ｂ股指數 ３１４﹒５８ ＋０﹒１９ ２﹒２７

深證Ｂ股指數 １２１５﹒４６ ＋０﹒２６ ０﹒５９

上證１８０指數 ８６９０﹒９４ ＋０﹒２０

上證３８０指數 ６０３４﹒９４ －０﹒２６

深證成份指數 １１９２３﹒４７ ＋０﹒３８

中小創新指數 ２４２６﹒９７ ＋０﹒１１

深圳創業板指數 ２５５０﹒６３ ＋０﹒０９

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