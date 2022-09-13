《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒４９％，報８７１６﹒４點，上證

３８０指數半日升０﹒０５％，報６０５３﹒６８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１２﹒０１億元，用７﹒９９億

元或１﹒５％。

據外電報道，拜登政府計劃擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制。

半導體拉漲，盛美上海（滬：６８８０８２）漲３﹒６％，思瑞浦（滬：６８８５３６）升

６﹒１％，利揚芯片（滬：６８８１３５）升２﹒３％，瀾起科技（滬：６８８００８）升

２﹒５％，氣派科技（滬：６８８２１６）升２﹒５％。

煤炭股今早領跌，晉控煤業（滬：６０１００１）跌３﹒９％，淮北礦業

（滬：６００９８５）跌２﹒５％，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌１﹒８％，華陽股份

（滬：６００３４８）跌０﹒９％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌１﹒８％，中國神華

（滬：６０１０８８）走低１﹒４％。陝西省發改委等四部門發布高耗能行業重點領域節能降碳

實施方案。

財政部印發《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》的通知

，提到優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革，來自貴州的茅台（滬：６００５１９）半日升

２﹒１％，報１８７８元人民幣。同業方面，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）走高逾２％，老白

干酒（滬：６００５５９）升１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

