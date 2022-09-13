《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２％，報８６９０﹒９４點，上

證３８０指數收跌０﹒２６％，報６０３４﹒９４點。

目前Ｃ９１９客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，

並計劃年內向首個客戶東航（滬：６００１１５）交付首架飛機。大飛機概念午後起飛，立航科

技（滬：６０３２６１）漲停，航亞科技（滬：６８８５１０）飆８﹒４％，航發科技

（滬：６００３９１）升４﹒８％。

據外電報道，拜登政府計劃擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制。

半導體拉漲，盛美上海（滬：６８８０８２）漲２﹒８％，思瑞浦（滬：６８８５３６）升

４﹒２％，利揚芯片（滬：６８８１３５）升１﹒７％，瀾起科技（滬：６８８００８）升

１﹒８％，氣派科技（滬：６８８２１６）升１﹒９％。

財政部印發《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》的通知

，提到優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革，來自貴州的茅台（滬：６００５１９）全日升

１﹒９％。同業方面，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）走高１﹒４％，老白干酒

（滬：６００５５９）升２﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

