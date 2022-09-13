《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日升０﹒６３％，報１１９５２﹒９２點，深證中
小創新指數半日升０﹒０９％，報２４２６﹒５７點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９８﹒８７億元，用２１﹒１３
億元或４﹒１％。
美媒爆料，繼芯片法案之後，美國總統拜登又準備簽署一項行政命令，以幫助擴大美國的「
生物製造」，目標仍是「針對中國」。ＣＲＯ概念股大幅走低，康龍化成（深：３００７５９）
瀉１２﹒６％，凱萊英（深：００２８２１）跌停，泰格醫藥（深：３００３４７）瀉８﹒７％
，博騰股份（深：３００３６３）跌９﹒３％。
上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議９月１５日至１６日將在烏茲別克斯坦歷史
名城撒馬爾罕舉行。一帶一路概念股今早異動，光正眼科（深：００２５２４）漲停，貝肯能源
（深：００２８２８）飆７﹒３％，准油股份（深：００２２０７）升３﹒７％，國際實業
（深：０００１５９）升近３％。
豬肉股今早大幅走高，牧原股份（深：００２７１４）漲３﹒６％，溫氏股份
（深：３００４９８）升２﹒４％，海大集團（深：００２３１１）升４﹒４％，雙匯發展
（深：０００８９５）彈１﹒４％，新希望（深：０００８７６）升近２％，大北農
（深：００２３８５）升２﹒５％，立華股份（深：３００７６１）揚２﹒８％，正邦科技
（深：００２１５７）升２﹒２％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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