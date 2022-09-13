《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指今日收升０﹒３８％，報１１９２３﹒４７點，深證

中小創新指數收升０﹒１１％，報２４２６﹒９７點。

發改委表示，根據當前生豬市場形勢，為切實做好生豬市場保供穩價工作，本周國家將投放

今年第二批中央豬肉儲備。豬肉股全線造好，天邦食品（深：００２１２４）抽升６﹒２％，海

大集團（深：００２３１１）升３﹒９％，牧原股份（深：００２７１４）漲３﹒６％，新希望

（深：０００８７６）升逾３％。

根據報價平台ＣｏｉｎＤｅｓｋ的數據，比特幣價格午後站上２２０００美元，日內漲幅為

２﹒６％，最高觸及２２４７３﹒４美元。Ａ場數字貨幣概念股走強，紫光國微

（深：００２０４９）升０﹒２％，美亞柏科（深：３００１８８）升１﹒１％，新大陸

（深：０００９９７）升１﹒６％，拉卡拉（深：３００７７３）升０﹒５％。

美媒爆料，繼芯片法案之後，美國總統拜登又準備簽署一項行政命令，以幫助擴大美國的「

生物製造」，目標仍是「針對中國」。ＣＲＯ概念股大幅走低，康龍化成（深：３００７５９）

瀉近１４％，凱萊英（深：００２８２１）跌停，泰格醫藥（深：３００３４７）瀉７﹒６％，

博騰股份（深：３００３６３）跌９﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

