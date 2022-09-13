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AH股新聞

13/09/2022 15:10

《深股通》深成指收升０﹒３８％，中小創新指升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指今日收升０﹒３８％，報１１９２３﹒４７點，深證
中小創新指數收升０﹒１１％，報２４２６﹒９７點。
　　發改委表示，根據當前生豬市場形勢，為切實做好生豬市場保供穩價工作，本周國家將投放
今年第二批中央豬肉儲備。豬肉股全線造好，天邦食品（深：００２１２４）抽升６﹒２％，海
大集團（深：００２３１１）升３﹒９％，牧原股份（深：００２７１４）漲３﹒６％，新希望
（深：０００８７６）升逾３％。
　　根據報價平台ＣｏｉｎＤｅｓｋ的數據，比特幣價格午後站上２２０００美元，日內漲幅為
２﹒６％，最高觸及２２４７３﹒４美元。Ａ場數字貨幣概念股走強，紫光國微
（深：００２０４９）升０﹒２％，美亞柏科（深：３００１８８）升１﹒１％，新大陸
（深：０００９９７）升１﹒６％，拉卡拉（深：３００７７３）升０﹒５％。
　　美媒爆料，繼芯片法案之後，美國總統拜登又準備簽署一項行政命令，以幫助擴大美國的「
生物製造」，目標仍是「針對中國」。ＣＲＯ概念股大幅走低，康龍化成（深：３００７５９）
瀉近１４％，凱萊英（深：００２８２１）跌停，泰格醫藥（深：３００３４７）瀉７﹒６％，
博騰股份（深：３００３６３）跌９﹒７％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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