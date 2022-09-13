《經濟通通訊社１３日專訊》上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議９月１５日至

１６日將在烏茲別克斯坦歷史名城撒馬爾罕舉行。為迎接峰會，烏茲別克斯坦於２０２１年４月

份啟動撒馬爾罕旅遊中心項目。該項目今年７月份建成，取名「絲綢之路 撒馬爾罕」。

一帶一路、免稅店概念股今早異動，其中一帶一路概念股方面，光正眼科

（深：００２５２４）漲停，貝肯能源（深：００２８２８）飆８﹒４％，准油股份

（深：００２２０７）升３﹒８％，國際實業（深：０００１５９）升３﹒４％，江龍船艇

（深：３００５８９）升１﹒５％，嘉友國際（滬：６０３８７１）揚１﹒５％，中廣核技

（深：０００８８１）升１﹒２％。

免稅店概念股方面，嶺南控股（深：０００５２４）升１﹒１％，小商品城

（滬：６００４１５）升０﹒６％，眾信旅遊（深：００２７０７）升０﹒６％，中國中免

（滬：６０１８８８）、海南橡膠（滬：６０１１１８）、廈門港務（深：０００９０５）等跟

升。

國家主席習近平本周三至周五（１４日至１６日）將出席上海合作組織成員國元首理事會第

二十二次會議，為新冠疫情自２０２０年初爆發以來，首次踏出國門訪問。他並應哈薩克斯坦共

和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。俄羅斯總

統普京據報亦將出席峰會。（ｊｔ）

