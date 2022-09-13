《經濟通通訊社１３日專訊》美國繼斥巨資支援本土芯片行業後，據外電報道，美國總統拜

登當地時間周一（１２日）已簽署新行政命令擴大美國生物製造

（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國的依賴。該生物製造行政令提出，提

振美國國內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。

博騰股份（深：３００３６３）證券部回應指，目前行政命令還沒有更多實施細則，至少短

期內沒有看到對公司業務有實質性影響，因為醫藥製造行業不是突然說轉就能轉，還涉及很多法

規。長期來看，公司肯定會有一些應對措施，因為本來就做國際化生意，公司在此之前已經在歐

洲布局研發生產基地。滬深ＣＸＯ概念股領跌，博騰股份半日逼近跌停，急跌９﹒３％，報

５２﹒１９元人民幣。

ＣＲＯ行業公司海外業務普遍佔比較高，同樣引發市場擔憂，泰格醫藥

（深：３００３４７）證券部人士表示，目前沒有看到（該命令）與公司有何關聯，（該命令）

主要是針對ＣＤＭＯ生物合成製造方面，公司業務都在於服務方面，且絕大部分項目都在國內執

行，暫時沒有看到對公司會有潛在的影響。

泰格醫藥半日挫８﹒７％，報９３﹒１５元人民幣。

至於凱萊英（深：００２８２１）、藥明康德（滬：６０３２５９）齊齊跌停。



＊瑞信：文件執行細節不明確困擾行業＊



瑞信最新分析報告指，白宮行政命令較傳媒初時報道中性，對中國醫療行業影響也遠遠少於

早前通過的芯片法案ＣＨＩＰＳ，但預計消息短時間內會困擾中國ＣＸＯ行業。文件執行細節並

不明確，當中對中國行業有明顯威脅的內容是，要求多個監管機構１８０日內識別出對美國生物

經濟圈的威脅，並提出政策建議。在中美關係不樂觀之下，近年中國ＣＸＯ行業加快全球化，特

別是在新加坡建立基地，但不預期美國會直接禁令藥企與中國ＣＸＯ服務商終止合作，要培養本

土ＣＸＯ行業減低依賴中國，是緩慢而不確定的道路。（ｃａ）

