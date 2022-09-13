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AH股新聞

13/09/2022 14:20

《中國要聞》流量小生王一博負面傳聞纏身，樂華娛樂稱已報警

　　《經濟通通訊社１３日專訊》樂華娛樂（０２３０６）來港上市僅差最後一步，卻在上周宣
布延遲全球發售，擱置上市計劃，據傳是因為投資者意向未達到其估值預期，招股情況不佳所致
。對於投資者而言，十分依賴藝人本身的娛樂經紀行業投資風險較高，例如最近當紅流量小生李
易峰涉嫖娼被公安行政拘留，其職業生涯直接結束，對於和李易峰有合作的經紀公司及品牌方勢
必面臨嚴重損失。
　　就在李易峰出事的同時，樂華娛樂旗下一哥王一博亦遭傳聞纏身，他被指同樣有份嫖娼，又
被指他自己也是「性工作者」，被知名集團董事長包養云云。樂華娛樂今日發布聲明稱，針對此
次惡意造謠事件，公司已於今日向公安機關報案，同時亦將委托律師向法院遞交王一博名譽維權
案件的立案材料。
　　盡管樂華娛樂擱置上市未必和負面傳聞有關，但內地一直嚴抓文娛板塊監管，且內地電影業
因防疫措施打擊嚴重萎縮，娛樂板塊的想象空間已經不大，盡管王一博至今仍是樂華娛樂的吸金
法寶，但公司的業績表現僅靠旗下一名合同快將到期的藝人支持，始終是投資者要留意的因素。
　　樂華娛樂在９月２日晚間公告，鑒於現行市況，決定全球發售延遲。樂華娛樂擬全球發售約
１﹒３３億股股份集資，每股發售價６﹒８港元－８﹒５港元。（ｅｙ）

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