《經濟通通訊社１３日專訊》中國國家主席習近平將開啟疫情以來首次外訪，９月１４日至

１６日將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克斯

坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。中國

外交部發言人毛寧今日在例行發布會上，拒絕透露習近平是否會與俄羅斯總統普京或印度總理莫

迪會面。

毛寧表示，習近平今次訪問是中方在中共二十大前夕開展的一次最重要元首外交活動，體現

中方對上合組織和中哈、中烏關係的高度重視。在國際形勢深刻變化、新冠疫情反複的背景下，

上合組織在維護地區安全穩定和促進各國發展繁榮方面的作用進一步凸顯。

毛寧又稱，習近平在上合峰會，將同其他與會國家領導人，重點圍繞上合組織框架內全方位

合作、重大國際和地區問題等深入交換意見，凝聚合作新共識，譜寫合作新篇章。相信上合組織

在第３個十年發展，取得更大成就

上合組織峰會將於９月１５－１６日在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕舉行。據哈薩克斯坦和克里

姆林宮稍早稱，習近平將於周三（１４日）對哈薩克斯坦進行國事訪問，然後將在絲綢之路古城

烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會上與普京會面。普京的外交政策助理烏沙科夫

（Ｙｕｒｉ Ｕｓｈａｋｏｖ）上周告訴記者，預計普京將在這次峰會上與習近平會面。克里姆

林宮未透露會談的具體內容。（ｗｌ）

