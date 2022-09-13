《經濟通通訊社１３日專訊》復星系近期頻繁進行資本操作，據內媒統計，今年以來復星系

已通過「賣酒」、「賣藥」等，減持Ａ股回籠逾百億元（人民幣．下同）資金；進入９月，甚至

連集團核心成員復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）也未能倖免於難，獲控股股東通

知擬減持其總股本３％的Ａ股，此為復星醫藥上市２４年來首次被控股股東主動減持。此外，復

星集團「當家人」郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂集團資金鏈出現

問題，而郭廣昌可能已「潛逃」。不過，郭廣昌今午在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的

差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。

郭廣昌在微博中表示，作為一家創新驅動的家庭消費產業集團，復星現在有接近一半的產業

和員工在海外，所以這次在海外多停留了一些時間，跑了２０多個國家，接近４０個城市。他指

，復星在海外很多企業都恢復到了比疫情前更好的水平，還有一些企業在疫情期間更是取得了高

速增長。「更重要的是作為一家植根中國的企業，中國永遠是復星最重要的根據地。不論在海外

還是在隔離期間，我都始終心系著國內的業務。」郭廣昌稱。



＊穆迪６月已降復星國際評級，表露流動性擔憂＊



市場對復星集團的擔憂不是空穴來風。早在今年６月，穆迪已將復星國際（００６５６）的

評級下調，並對其流動性表示擔心。復星國際是郭廣昌名下的投資控股集團，他通過復星國際參

股、控股的企業橫跨醫藥、保險、科技、資源、白酒、零售、旅遊文化等多個領域。根據公開資

料不完全統計，近些年來，復星國際至少投資了近５０項海外項目，且多為溢價購買，總投入超

過３００億美元。這直接導致復星系的債務負擔不斷加重，及負債比率連年提升。

數據顯示，２０２２年上半年，復星國際帳面現金及現金等價物１１７１﹒１３億元，同期

短期借款１２３６﹒９２億元、長期借款１３７４﹒２６億元。資產負債率較去年同期的

７５﹒２２％，略有提升至７６﹒６４％。

此外，今天有市場消息傳出，北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合

作情況（不限於持有股票，股權投資，資金出借，工程承包，擔保，商貿合作等事項），並研判

相關合作風險，形成書面報告。（ｗｌ）

