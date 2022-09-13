《經濟通通訊社１３日專訊》在政策連番刺激後，內地８月金融數據自７月的低迷水平回升

，社融增量強於預期，不過新增人民幣貸款仍較預期偏低。當月末廣義貨幣供應量Ｍ２增速達

１２﹒２％續創２０１６年４月以來新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，８月金

融數據顯示國內實體經濟融資需求改善，結構持續優化，但實體融資需求動能整體仍偏弱；國內

需要供需兩端發力，為企業紓困，同時，促進國內消費需求復甦，讓供需牽引形成良性循環。

政策方面，短期進一步降息可能性偏低，但不妨礙引導金融機構合理讓利實體經濟，寬信用

政策。目前，國內物價溫和，政策保持自主性，但目前環境看，一方面，國內需要落實好此前出

台政策組合拳，讓政策紅利充分釋放；另一方面，國內經濟面臨內外環境複雜，國內需要加強部

門政策配合，提升政策效率，同時，防範海外人行激進收緊潛在外溢效應和輸入性通脹壓力。

凱投宏觀認為，在短期內，信貸增長明顯加速的概率越來越小。人行８月小幅調降了主要政

策利率，但需求是問題所在，從充斥著過剩流動性的銀行間市場來看，需求仍然非常疲軟，而且

看起來可能仍將維持下去。當前本土疫情爆發的城市數量眾多，而隨後出台的國慶假期及前後的

防控措施，對國內旅行的建議更為嚴格，直到１０月底，這無疑將進一步影響活動和情緒。

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