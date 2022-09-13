《經濟通通訊社１３日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布一系

列人事安排，董事會選舉汲廣林為第九屆董事會董事長，以及為戰略委員會主席，推舉王尚敢為

審計委員會主席、推舉薛濤為薪酬與考核委員會及提名委員會主席。有關任期與第九屆董事會董

事任期一致。

該集團指，聘任李楊為總經理、聘任張健和李金河為副總經理，以及聘任景婉瑩和盧紅妍分

別為總會計師及總法律顧問。（ｗｈ）

