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AH股新聞

13/09/2022 07:53

《國企紅籌》天津創業環保（０１０６５）董事長由執董汲廣林出任

　　《經濟通通訊社１３日專訊》天津創業環保（０１０６５）（滬：６００８７４）公布一系
列人事安排，董事會選舉汲廣林為第九屆董事會董事長，以及為戰略委員會主席，推舉王尚敢為
審計委員會主席、推舉薛濤為薪酬與考核委員會及提名委員會主席。有關任期與第九屆董事會董
事任期一致。
　　該集團指，聘任李楊為總經理、聘任張健和李金河為副總經理，以及聘任景婉瑩和盧紅妍分
別為總會計師及總法律顧問。（ｗｈ）

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