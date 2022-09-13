《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（９日）恒指高開３９點，報１８８９３點。最高升

５６２點報１９４１７點，最低升３９點報１８８９３點。恒指收報１９３６２點，升５０７點

或２﹒６９％。

北水全日淨流出１﹒８１億元，上日淨流入４９７９﹒７９萬元。北水淨買入最多的個股依

次是中國移動（００９４１）、綠城中國（０３９００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是理想汽車（０２０１５）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）。

主板成交９２２﹒７８億元增加１５﹒３％。其中港股通成交２０２﹒７億元，佔總成交

２２％。



＊中汽協：８月汽車產銷次季以來首次雙升＊



中汽協數據顯示，８月汽車產銷分別完成２３９﹒５萬輛和２３８﹒３萬輛，環比分別下降

２﹒４％和１﹒５％，同比分別增長３８﹒３％和３２﹒１％。１至８月，汽車產銷分別完成

１６９６﹒７萬輛和１６８６萬輛，同比分別增長４﹒８％和１﹒７％，是二季度以來的首次產

銷雙增長。

８月新能源汽車產銷分別完成６９﹒１萬輛和６６﹒６萬輛，同比分別增長１﹒２倍和１倍

。其中純電動汽車產銷分別完成５３﹒６萬輛和５２﹒２萬輛，同比分別增長１﹒１倍和

９２﹒９％。

中國移動升２﹒６％報５１﹒３元，北水淨買入４﹒５億元；綠城中國升５﹒８４％報

１５﹒５８元，北水淨買入２﹒２億元；快手升３﹒３７％報６４﹒５元，北水淨買入１﹒５億

元。

理想汽車升１﹒７７％報１０３﹒６元，北水淨賣出２億元；小米集團升２﹒２７％報

１０﹒８元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫跌２﹒３７％報３３元，北水淨賣出１﹒３億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國移動 （００９４１） ４﹒５４

綠城中國 （０３９００） ２﹒２２

快手 （０１０２４） １﹒５０

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒３５

中國電信 （００７２８） ０﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

理想汽車 （０２０１５） －１﹒９７

小米集團 （０１８１０） －１﹒９３

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒２８

吉利汽車 （００１７５） －１﹒００

藥明生物 （０２２６９） －０﹒６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

