《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥Ａ股（滬：６００１９６）曾一度跌停，跌停價３１
元（人民幣．下同），現報３２﹒７１元，跌５﹒０２％，最高價３３元；成交３３０﹒８２萬
股，成交金額１﹒０８億元；量比２４﹒５９倍，換手率０﹒１６％。
復星醫藥Ｈ股（０２１９６）跌２﹒８３％，報２０﹒６港元，最低價２０﹒４港元，最高
價２０﹒８港元；成交２６﹒６１萬股，成交金額５４９﹒０４萬港元；主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動買入９８﹒１６萬港元。復星醫藥Ａ股較Ｈ股呈８０﹒８１％溢價。
現時，上證綜合指數報３２３３，跌３０點或０﹒９３％，成交１３３﹒９２億元。
深證成份指數報１１７８０，跌１４２點或１﹒２％，成交８７﹒６６億元。
恒生指數報１８９６７，跌３５８點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６５１０，跌
１２２點或１﹒８５％；恒生科技指數報３９７２，跌９６點或２﹒３７％；主板成交
４３﹒６４億港元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
復星醫藥（滬：６００１９６） ３２﹒７１ －５﹒０２
特變電工（滬：６０００８９） ２４﹒３４ －１﹒８９
曙光股份（滬：６００３０３） ７﹒５４ ＋４﹒４３
江淮汽車（滬：６００４１８） １７﹒７５ －０﹒５０
通威股份（滬：６００４３８） ５４﹒０７ －１﹒６７
貴州茅台（滬：６００５１９） １８７６﹒００ －０﹒１６
伊利股份（滬：６００８８７） ３３﹒５０ －０﹒７１
隆基綠能（滬：６０１０１２） ５２﹒８５ －０﹒７９
賽力斯（滬：６０１１２７） ６９﹒６０ －０﹒１０
振華新材（滬：６８８７０７） ４８﹒６０ －６﹒２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動