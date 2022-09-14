《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥Ａ股（滬：６００１９６）曾一度跌停，跌停價３１

元（人民幣．下同），現報３２﹒７１元，跌５﹒０２％，最高價３３元；成交３３０﹒８２萬

股，成交金額１﹒０８億元；量比２４﹒５９倍，換手率０﹒１６％。

復星醫藥Ｈ股（０２１９６）跌２﹒８３％，報２０﹒６港元，最低價２０﹒４港元，最高

價２０﹒８港元；成交２６﹒６１萬股，成交金額５４９﹒０４萬港元；主動買沽比率

６２：３８，資金淨主動買入９８﹒１６萬港元。復星醫藥Ａ股較Ｈ股呈８０﹒８１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２３３，跌３０點或０﹒９３％，成交１３３﹒９２億元。

深證成份指數報１１７８０，跌１４２點或１﹒２％，成交８７﹒６６億元。

恒生指數報１８９６７，跌３５８點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６５１０，跌

１２２點或１﹒８５％；恒生科技指數報３９７２，跌９６點或２﹒３７％；主板成交

４３﹒６４億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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復星醫藥（滬：６００１９６） ３２﹒７１ －５﹒０２

特變電工（滬：６０００８９） ２４﹒３４ －１﹒８９

曙光股份（滬：６００３０３） ７﹒５４ ＋４﹒４３

江淮汽車（滬：６００４１８） １７﹒７５ －０﹒５０

通威股份（滬：６００４３８） ５４﹒０７ －１﹒６７

貴州茅台（滬：６００５１９） １８７６﹒００ －０﹒１６

伊利股份（滬：６００８８７） ３３﹒５０ －０﹒７１

隆基綠能（滬：６０１０１２） ５２﹒８５ －０﹒７９

賽力斯（滬：６０１１２７） ６９﹒６０ －０﹒１０

振華新材（滬：６８８７０７） ４８﹒６０ －６﹒２９

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（ｅｄ）

