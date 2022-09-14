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AH股新聞

14/09/2022 09:31

《Ａ股異動》復星醫藥Ａ一度跌停，現報３２﹒７１元人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》復星醫藥Ａ股（滬：６００１９６）曾一度跌停，跌停價３１
元（人民幣．下同），現報３２﹒７１元，跌５﹒０２％，最高價３３元；成交３３０﹒８２萬
股，成交金額１﹒０８億元；量比２４﹒５９倍，換手率０﹒１６％。
　　復星醫藥Ｈ股（０２１９６）跌２﹒８３％，報２０﹒６港元，最低價２０﹒４港元，最高
價２０﹒８港元；成交２６﹒６１萬股，成交金額５４９﹒０４萬港元；主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動買入９８﹒１６萬港元。復星醫藥Ａ股較Ｈ股呈８０﹒８１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２３３，跌３０點或０﹒９３％，成交１３３﹒９２億元。
　　深證成份指數報１１７８０，跌１４２點或１﹒２％，成交８７﹒６６億元。
　　恒生指數報１８９６７，跌３５８點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６５１０，跌
１２２點或１﹒８５％；恒生科技指數報３９７２，跌９６點或２﹒３７％；主板成交
４３﹒６４億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　復星醫藥（滬：６００１９６）　　　３２﹒７１　－５﹒０２
　　特變電工（滬：６０００８９）　　　２４﹒３４　－１﹒８９
　　曙光股份（滬：６００３０３）　　　　７﹒５４　＋４﹒４３
　　江淮汽車（滬：６００４１８）　　　１７﹒７５　－０﹒５０
　　通威股份（滬：６００４３８）　　　５４﹒０７　－１﹒６７
　　貴州茅台（滬：６００５１９）　１８７６﹒００　－０﹒１６
　　伊利股份（滬：６００８８７）　　　３３﹒５０　－０﹒７１
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　　５２﹒８５　－０﹒７９
　　賽力斯（滬：６０１１２７）　　　　６９﹒６０　－０﹒１０
　　振華新材（滬：６８８７０７）　　　４８﹒６０　－６﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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