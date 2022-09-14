《經濟通通訊社１４日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒９５元（

人民幣．下同），升１０％，最低價４﹒３９元；成交１３１９﹒０５萬股，成交金額

６２１１﹒８萬元；量比２﹒８３倍，換手率２﹒４４％。

山東墨龍Ｈ股（００５６８）升８﹒９３％，報３﹒１７港元，最高價３﹒２港元，最低價

２﹒８３港元；成交９１﹒１６萬股，成交金額２７７﹒７５萬港元；主動買沽比率８７：１３

，資金淨主動買入２０５﹒７８萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７７﹒８１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２３８，跌２５點或０﹒７８％，成交６５２﹒０５億元。

深證成份指數報１１７７４，跌１４８點或１﹒２５％，成交３７０﹒４８億元。

恒生指數報１８８８６，跌４４０點或２﹒２８％；恒生中國企業指數報６４８７，跌

１４５點或２﹒２％；恒生科技指數報３９６１，跌１０７點或２﹒６５％；主板成交

１５１﹒４１億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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山東墨龍（深：００２４９０） ４﹒９５ ＋１０﹒００

長安汽車（深：０００６２５） １４﹒２３ －１﹒１１

五糧液（深：０００８５８） １６２﹒３６ －０﹒７８

天齊鋰業（深：００２４６６） １１１﹒００ －０﹒８９

立訊精密（深：００２４７５） ３５﹒７３ －２﹒８３

比亞迪（深：００２５９４） ２８０﹒８０ －１﹒４０

華西能源（深：００２６３０） ３﹒５３ ＋３﹒２２

陽光電源（深：３００２７４） １１９﹒０８ ＋０﹒６１

科信技術（深：３００５６５） ４２﹒０９ ＋２﹒６１

寧德時代（深：３００７５０） ４４７﹒０６ －２﹒１６

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（ｅｄ）

