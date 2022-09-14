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AH股新聞

14/09/2022 09:44

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報４﹒９５元人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒９５元（
人民幣．下同），升１０％，最低價４﹒３９元；成交１３１９﹒０５萬股，成交金額
６２１１﹒８萬元；量比２﹒８３倍，換手率２﹒４４％。
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）升８﹒９３％，報３﹒１７港元，最高價３﹒２港元，最低價
２﹒８３港元；成交９１﹒１６萬股，成交金額２７７﹒７５萬港元；主動買沽比率８７：１３
，資金淨主動買入２０５﹒７８萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７７﹒８１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２３８，跌２５點或０﹒７８％，成交６５２﹒０５億元。
　　深證成份指數報１１７７４，跌１４８點或１﹒２５％，成交３７０﹒４８億元。
　　恒生指數報１８８８６，跌４４０點或２﹒２８％；恒生中國企業指數報６４８７，跌
１４５點或２﹒２％；恒生科技指數報３９６１，跌１０７點或２﹒６５％；主板成交
１５１﹒４１億港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東墨龍（深：００２４９０）　　　　４﹒９５　＋１０﹒００
　　長安汽車（深：０００６２５）　　　１４﹒２３　　－１﹒１１
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６２﹒３６　　－０﹒７８
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１１﹒００　　－０﹒８９
　　立訊精密（深：００２４７５）　　　３５﹒７３　　－２﹒８３
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２８０﹒８０　　－１﹒４０
　　華西能源（深：００２６３０）　　　　３﹒５３　　＋３﹒２２
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１１９﹒０８　　＋０﹒６１
　　科信技術（深：３００５６５）　　　４２﹒０９　　＋２﹒６１
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４４７﹒０６　　－２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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