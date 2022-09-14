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AH股新聞

14/09/2022 14:46

《駐滬專電》上海三大先導產業去年總規模達１﹒２７萬億元人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市經信委主任吳金城今日在上海市政
府新聞發布會上表示，上海已初步構建起以集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業為引領
、六大重點產業為支撐、新賽道產業加速壯大、未來產業前瞻布局的新型產業體系。
　　數據顯示，上海三大先導產業在２０２１年總規模達到１﹒２７萬億元（人民幣．下同）。
其中，集成電路產業規模達到２５００億元，約佔全國２５％，集聚重點企業超過１０００家，
吸引全國４０％的集成電路人才。生物醫藥產業規模達到７０００億元，其中製造業產值
１７００億元，創新藥佔全國四分之一。人工智能產業規模３０５６億元，產業人才佔全國三分
之一。
　　而電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品等六大重點產業２０２１
年總產值超過２﹒８７萬億元。
　　此外，上海還發布了綠色低碳、元宇宙、智能終端三個新賽道行動方案，面向未來５年，拓
展上海新型產業體系的發展方向，培育增長新動能。其中，力爭２０２５年綠色低碳產業規模達
到５０００億元，元宇宙產業規模達到３５００億元，智能終端產業規模達到７０００億元。

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