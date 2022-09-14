《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開３９３點，報１８９３３點。最高跌３３７點報

１８９８９點，最低跌５２９點報１８７９７點。恒指收報１８８４７點，跌４７９點或

２﹒４８％。

北水全日淨流入４９﹒６３億元，增加１２７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依

次是快手（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）。

主板成交９３７﹒７億元減少１﹒３％。其中港股通成交１９２﹒３億元，佔總成交

２０﹒５％。

盈富基金跌２﹒３５％報１９﹒５元，北水淨買入１２﹒７億元；中國海洋石油升

２﹒２１％報１０﹒１６元，北水淨買入８﹒４億元；藥明生物跌４﹒８７％報５０﹒８元，北

水淨買入７﹒７億元。

快手跌２﹒８５％報６１﹒４５元，北水淨賣出１億元；吉利汽車跌３﹒２５％報

１３﹒６８元，北水淨賣出８７００萬元；中國移動跌０﹒６７％報５１﹒６５元，北水淨賣出

２３００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １２﹒７４

中國海洋石油 （００８８３） ８﹒４５

藥明生物 （０２２６９） ７﹒７１

理想汽車 （０２０１５） ２﹒２０

國美零售 （００４９３） ２﹒１６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －１﹒０２

吉利汽車 （００１７５） －０﹒８７

中國移動 （００９４１） －０﹒２３

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒０３

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