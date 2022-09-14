《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官李家超日前表示，新冠病毒並非一般流感，季節性流

感平均死亡率約為０﹒１％，而第５波Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株的死亡率高達０﹒６％。不過，醫

院管理局前行政總裁梁栢賢在社交媒體發文指，今年至本月４月為止的粗病死率為０﹒６％，但

５月起由變種病毒引起的新一波疫情計算，粗病死率已下降至與流感死亡率相若。

梁栢賢指出，根據衞生防護中心最新數據顯示，確診病例總數為１５６萬，超過９５００人

死亡。如果由２０２１年１２月３１日起計算，第五波疫情主要由Ｏｍｉｃｒｏｎ

ＢＡ﹒２﹒２毒株引起。根據衞生防護中心數據，截至本月４月為止，粗病死率為０﹒６％，死

亡率是流感的６倍。

但他強調，衞生防護中心的統計數據並未將現時的疫情與年初第五波疫情分開計算，並指５

月起的新一波疫情由變種病毒ＢＡ﹒２﹒２、ＢＡ﹒２﹒１２﹒１及、ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５引起

，若以５月起計算，感染人數為３６﹒３萬人，死亡人數為３５６人，粗病死率已下降至

０﹒０９８％，即與流感死亡率相若。

他認為，分析數據要精準，死亡率會因病毒變異及社區感染情況，在不同階段會有所不同，

並指疫情發展到現在，不應以「一刀切」計算，因為社會的免疫屏障已有增加，認為以現時香港

感染的情況，從５月至今的死亡率是與流感相若。（ａｃ）

