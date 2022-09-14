《經濟通通訊社１４日專訊》目前經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士抵港

人士，即使未有接種疫苗，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證以及「藍碼」。實政圓桌立法會議員

田北辰今日在電台節目表示，有關安排矛盾，認為疫苗通行證不應關乎持有人來自那個地方或疫

情風險的高低，而是應減少入境人士在港感染機會，避免加重本地醫療系統負擔。他又指，內地

雖然是低風險地區，但來港人士也有機會受感染。

目前疫苗通行證年齡下限降至５歲，田北辰指，香港人需完成接種才能進入特定處所，但內

地人可獲豁免，一針也不用打，觀感上是難以服眾。

田北辰又指，「回港易」政策也存有漏洞，若港人以「回港易」通道返港，同樣可以在無接

種疫苗下，便可以獲得豁免，獲發臨時疫苗通行證，令人感到很諷刺。他認為會造成防疫漏洞，

需要盡快堵塞，已向當局反映有關問題。



＊港府擬收緊疫苗通行證規定＊



早前一名以「來港易」來港的內地人，在內地小紅書發文指，自己沒有接種疫苗，亦沒有豁

免證明，但經「來港易」抵港後仍成功申請「臨時疫苗通行證」，並可自由出入受限制公共場所

，個案隨即引起各界關注。《南華早報》引述消息人士指，港府擬收緊向旅客發放臨時疫苗通行

證規定，以堵塞抗疫政策的漏洞。

目前，來自澳門、台灣和內地的旅客享有豁免，在沒有接種疫苗的情況下可以獲得臨時通行

證，而來自其他地方的旅客需要接種兩針疫苗之後才能獲得臨時疫苗通行證。（ｈｙ）

