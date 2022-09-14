《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



積極財政政策加力，鞏固經濟恢復基礎

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新的組合式稅費支持政策接續落地，盤活地方政府專項債務限額存量，支持用好政策性開發性金

融工具??近段時間，財政政策持續發力，為穩市場主體、穩經濟大盤提供了有力支撐。



中證國新央企綜合指數１０月發布

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上交所日前與中國國新控股有限責任公司舉辦戰略合作協議雲簽約儀式。同時，中證指數公司與

中國國新旗下的國新投資有限公司宣布將聯合開發「１＋Ｎ」系列央企指數。該系列首條指數－

－中證國新央企綜合指數將於１０月１１日正式發布。



水利投融資改革取得重大突破

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水利部部長李國英１３日在宣傳部組織的新聞發布會上介紹，今年以來銀行貸款、社會資本投入

水利金額達到２３８８億元（人民幣．下同），創歷史紀錄。數字孿生流域、數字孿生水網、數

字孿生水利工程加快建設，水利科技「領跑」領域不斷擴大。





《上海證券報》



中國金融市場邁向高質量發展新階段

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黨的十八大以來，中國金融體系結構在持續優化，各類金融機構在規範中求發展，定位愈加清晰

－－銀行業支持實體的能力和力度不斷提高，保險業經濟「穩定器」和社會「減震器」作用充分

發揮，債券市場在開放中不斷提升融資能力。



上交所構建央企上市公司服務新體系

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近日，上交所與中國國新控股有限責任公司舉辦戰略合作協議雲簽約儀式。中證指數有限公司與

中國國新旗下國新投資有限公司同步宣布，將聯合開發「１＋Ｎ」系列央企指數，並發布首條中

證國新央企綜合指數。



中長期貸款投放明顯回升

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中長期貸款出現回暖跡象。最新出爐的金融數據顯示，８月企（事）業單位貸款增加８７５０億

元，其中中長期貸款增加７３５３億元，同比多增２１３８億元。





《證券時報》



打造世界一流汽車城，深圳的底氣來自哪兒

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深圳是全國製造業強市，整體的工業結構較輕，以電子信息產業為主，因此，一直以來大家對深

圳發展汽車工業抱有疑慮。然而，進入智能網聯汽車時代，「全產業汽車城」的內涵煥然一新，

給深圳打開新的機遇之窗。



下半年淨出口貢獻率可期

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儘管８月外貿進出口數據低於市場預期，但專家和市場人士並未對三四季度外貿表現持消極看法

。分析認為，雖然外需收縮和國外通貨膨脹對中國外貿的影響在加快顯現，但穩外貿仍然有諸多

有利條件。



脫口秀表演引爆個股，監管及時出手形成震懾

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因為脫口秀演員「Ｈｏｕｓｅ」的一場表演，ＳＴ洲際站上了輿論的風口，霸榜中秋假期的財經

話題。這只股票在節後首日開盤就強勢漲停，封單一度高達數十萬手，隨後股價卻大幅回落，成

交量也數倍於此前一周的平均水平。（ｌｃ）

