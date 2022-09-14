《神州經脈》美國８月通脹未如外界預期般回落，本月至少加息７５基點幾成定局，美股周

二（１３日）聞訊跳水，道指暴跌近４％創逾兩年來最差單日表現。新興市場集體插水，滬深股

市顯著低開，盤中小有收復但汽車、券商等板塊拉跌，滬綜指午後未見明顯好轉，全日仍跌

０﹒８％，報３２３７﹒５４點，深成指跌１﹒２５％，創業板指則挫１﹒８４％，但守住

２５００點關口。

美國大碼加息恐慌，Ａ股股民靜觀其變，兩市全日成交７２２８億元（人民幣．下同），為

５月９日以來的４個月低，按日收縮６﹒３％，資金從陸股通淨流出約１４億元。

野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人發表研報指出，因中國當局加大防疫力度，相

信未來幾個月、包括１０月初國慶黃金周假期中國的返鄉、旅遊和零售銷售仍會受到沉重打擊。

日益惡化的旅遊數據，可能會促使外資進一步下調中國的ＧＤＰ增長預測。此外，野村繼續預測

中國會在中共「二十大」後繼續實施「清零」政策。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日至星期五（１６日）出訪哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕舉行

的上海合作組織峰會。習近平展開中亞訪問前夕，分別在哈薩克、烏茲別克媒體發表署名文章，

強調對此行充滿期待，會強化彼此安全合作，反對任何勢力破壞地區穩定局面及干涉內政，在涉

及彼此核心利益問題上繼續相互支持，反對單邊主義和陣營對抗，中方願同哈薩克及烏茲別克，

繼續推動「一帶一路」建設，合力打擊「三股勢力」，保障油氣管線等大型合作項目和人員安全

。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京和中國國家主席習近平將於周四（１５日）在烏茲別克撒馬

爾罕會面，將詳細討論烏克蘭局勢。普京的外交事務顧問烏沙科夫指出，在當前國際形勢下，今

次會面具有特殊意義。兩人將討論全球局勢、地區問題及雙邊合作。他又指，關於貿易及經濟合

作的商討尤其重要，在俄羅斯被西方非法制裁的困難環境下，有關合作仍然穩定並繼續加快步伐

。另外，教宗方濟各１３日抵達哈薩克，展開為期３日訪問。外界關注習近平會否與教宗會面，

不過梵蒂岡回覆傳媒查詢時表示，目前兩人未有會面計劃。



２﹒ 據《彭博》引述消息人士報道，美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的檢查人員

可能最快於今周抵達香港，並根據中美上月底達成的協議啟動檢閱在美上市中概股公司審計底稿

。之後，ＰＣＡＯＢ檢查人員必須判定他們是否獲得了充分的資料，可以認定受檢中國公司合規

。據悉，ＰＣＡＯＢ要求審查最近一個財年的資料，又會訪問所屬核數師等。德勤、普華永道、

安永和畢馬威等會計師事務所已安排小組應對美方到場檢查。由於防疫隔離要求不如中國內地嚴

格，香港被選為檢查地點。不過，目前尚不清楚ＰＣＡＯＢ官員是否會獲豁免香港三天的酒店檢

疫以及隨後的四天的居家醫學監測。中證監、財政部及與ＰＣＡＯＢ於８月２６日簽署審計監管

合作協定，並指將於近期啟動相關合作。ＰＣＡＯＢ主席Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ表示，

與中國的審計監管合作協議要成功，美國須能夠「不受阻礙」地完成審查。早前有傳阿里巴巴

（０９９８８）、京東（０９６１８）及百勝中國（０９９８７）等在美國上市的中資公司被選

中進行首輪審計檢查。



３﹒ 據《路透》引述消息報道，美國政府正在考慮對中國大陸實施制裁以防止其攻打台灣。台

灣方面也在對歐盟施壓，要求其採取相同措施。美國的考慮和台灣對歐盟的游說均處於早期階段

。報道稱，美國考慮加大對華制裁是由俄羅斯２月入侵烏克蘭後開始，但在大陸對佩洛西訪台做

出強硬反應後，此事變得更為緊迫。白宮目前的焦點是爭取各國統一立場，包括在歐洲和亞洲國

家之間進行協調，同時避免挑釁中國。知情人士未透露美國在考慮實施措施的細節，但認為對世

界第二大經濟體和全球供應鏈上最大的一環實施制裁有一定的難度，令人懷疑其可行性。美國政

府早前計劃下月將擴大對中國輸出用於人工智能芯片和芯片製造工具的出口限制。而繼芯片法案

後，總統拜登１２日簽署一項行政令，啟動國家生物技術和生物製造倡議，以降低美國對國外的

依賴，確保美國能夠把所有發明創造轉化為產品的能力，以回應中國在生物技術方面的挑戰。另

外，報道指出，台灣方面稱已和美國、歐洲及其它夥伴討論了大陸最近的軍演及對台灣和地區構

成的「重大挑戰」，但拒絕披露細節。



４﹒ 國家衛健委公布，昨日（１３日）新增確診病例再次回升，新增９５８宗新冠肺炎本土個

案，貴州佔最多增近２５０宗。北京通報，昨日新增１８宗本土確診病例（均為隔離觀察人員，

含１例無症狀感染者轉確診病例），其中１３名為中國傳媒大學在校學生，１名為中國傳媒大學

後勤服務人員。近期涉及中國傳媒大學的感染者已達４０宗，全校已６００多人被轉移隔離。該

校昨日全面啟動線上教學，同時開設隔離區課堂。臨近北京的天津市也宣布，明日（１５日）起

在全市範圍核酸檢測。上海衞健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例１宗，在閉環管控

中發現。上海疫情好轉後，在多個平台發布的２０２２年中秋小長假出遊報告中，該市穩居中秋

十大熱門目的地榜首。攜程數據顯示，上海自清明小長假跌出ＴＯＰ１０出遊熱門城市榜單後，

在中秋節又再次回到熱門城市榜首，訂單量較端午假期增長達６３９％。



５﹒ 復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電報道，內地監管部

門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向內媒回應稱，所謂「監管部

門要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未要

求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。郭廣昌名下的投資

控股集團復星國際（００６５６）執行總裁、ＣＦＯ龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售

是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恆的工作

，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。但也要注意到，復雜的外部環境，加大了輿論對集團

資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即

長期動態優化。復星集團掌門人郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂集

團資金鏈出現問題，而郭廣昌可能已潛逃。不過，郭廣昌昨日（１３日）在個人微博發布消息，

稱剛剛結束了海外的差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。



６﹒ 仍在進行債務重組的華夏幸福（滬：６００３４０）於官微公布，其全資子公司北京幸福

安基建設管理有限公司近日通過公開招標方式中標瀋陽市蘇家屯區ＨＤ項目，該項目為代建保交

付項目，原為恒大集團（０３３３３）持有，建築面積７２萬平方米。目前，幸福安基輕資產招

商業務累計簽約項目７個，項目總投資超４５億元，其中４個項目已落地在輕資產招商業務；物

業累計簽約項目２５個，簽約面積２８３萬平，合同簽約額２﹒８億元。資料顯示，北京幸福安

基建設管理有限公司今年８月１８日才註冊成立，法定代表人為鄭偉，註冊資本為１０００萬元

。此外，美銀昨日（１３日）發表報告稱，中央及地方政府上月推出特別針對支持「爛尾樓」完

工的寬鬆措施，但以現時的規模可能仍不足以填補這些已售但未完工項目的資金缺口；該行預期

會有更多的措施以助更多的爛尾項目於２０２３年竣工。該行又認為，全國房價不會出大幅下滑

，特別是限價等的行政控制仍然嚴格。房地產行業仍會繼續對內需增長造成拖累。



７﹒ 國家新聞出版署發布９月國產網絡遊戲審批信息，是今年第五次發放遊戲版號，共７３款

遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易（０９９９９）的《全明星街球派對》

、騰訊（００７００）旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的《健康保衛戰》等。這是兩家

巨頭在今年４月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。另外，是次獲批的其他遊戲包

括心動公司（０２４００）的《模擬江湖》、浙數文化（滬：６００６３３）的《造個方舟》、

中手游（００３０２）的《鎮魂街：天生為王》、湯姆貓（深：３００４５９）的《極速超越》

、中青寶（深：３０００５２）的《異星指令》，及中移動（００９４１）旗下咪咕互動的《模

擬餐廳》等。國產遊戲版號的發放自４月重啟後，除５月外，此後版號在每月均有發放，逐步進

入「常態化」，今年累計有３１４款國產遊戲版號獲批。此外，人力資源和社會保障部等五部門

９月９日對美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼、滴滴出行等１１家平台

企業就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，開展行政指導。會議上提到，要求平台企業積極承

擔用工責任，切實保障好新就業形態勞動者權益。



８﹒ 美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）升幅大過預期，投資者押注聯儲局下周「暴力加息」

，美元上揚。美匯指數周二（１３日）紐約尾盤大漲近１﹒５％，報１０９﹒９５，創下逾２年

來最大單日漲幅。人民幣中間價止步三連漲，跌１８８點至一周最低；即期匯率（ＣＮＹ）今早

大幅低開３４３點子，穿６﹒９７關後未再進一步下挫，全日挫３１９點，收報６﹒９６３０，

錄兩連貶。市場人士稱，美國通脹治理難度加大，加息周期可能比預期的更長，人民幣可能持續

面臨外部壓力，匯價破７概率上升，但相較其他亞洲貨幣仍偏強，關注後續監管層會否有更多的

維穩政策。官媒《中國證券報》周三（１４日）再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙

向波動已是常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破７」與否。

此外，人行公布，下周二（２０日）將赴港招標發行２０２２年第九期中央銀行票據。票據期限

６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣５０億元。

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