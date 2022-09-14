《鍾之日記》９月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高於市場預期，通脹未如美聯儲局預

期般回落，市場揣測聯儲局在下周議息會議上，加息幅度可能較原先預期的０﹒７５厘更高，隔

晚美股三大指數大跌，道指暴跌１２７６﹒３７點，是逾兩年來最差單日表現。受累美股，香江

魚缸今日插近５００點，科指表現更大瀉３％。

恒指今早低開３９３點報１８９３３，跌幅曾收窄至３３７點，高見１８９８９，但沽壓持

續增加，臨近午市最多跌５１３點，低見１８８１３。午後最多跌５２９點，低見１８７９７，

創近六個月低位。恒指收市跌４７９點或２﹒５％，報１８８４７。大市全日成交９３７﹒７億

元。國指收市跌１６２點報６４７０。科指急跌１１５點或２﹒８％，報３９５３。

反映中概股表現的金龍中國指數隔晚急跌３﹒３％，科網股顯著受壓。騰訊（００７００）

旗下騰訊音樂，傳最快下周二在港第二上市，另外９月７３款國產網絡遊戲版號獲批，騰訊終於

在列，不過騰訊股價仍受壓，失守三百元大關，跌１﹒７％，收報２９９﹒６元。

消息指，港交所（００３８８）正考慮降低硬科技公司ＩＰＯ營收門檻，最快本月或尋求公

眾意見。港交所收報３００﹒６元，跌２﹒６％。



＊滬指止兩連升，成交４個月低＊



滬深股市顯著低開，盤中小有收復但汽車、券商等板塊拉跌，滬綜指午後未見明顯好轉，全

日仍跌０﹒８％，報３２３７﹒５４點，深成指跌１﹒２５％，創業板指則挫１﹒８４％，但守

住２５００點關口。

美國大碼加息恐慌，Ａ股股民靜觀其變，兩市全日成交７２２８億元人民幣，為５月９日以

來的４個月低，按日收縮６﹒３％，資金從陸股通淨流出約１４億元人民幣。匯市方面，人民幣

兌一美元中間價今報６﹒９１１６，較上個交易日跌１８８點子，止步三連揚。



＊中金抽水２７０億人幣，股民做快閃黨＊



中資券商配股潮繼續，被譽為投行界貴族的中金公司（０３９０８）亦加入了配股融資的行

列，該行擬以每１０股供不超過３股，ＡＨ供股比例相同，募集資金總額預計為不超過２７０億

元人民幣。中金表示，控股股東中央匯金及其一致行動人士將全面認購其Ａ股供股股份配額；中

央匯金持股或由約４１﹒８７％升至約４７﹒８４％，並將向執行人員申請清洗豁免。

至於中金為甚麼要籌資百億，其解釋募集資金淨額擬用於補充資本金支持各項業務發展，以

及補充其他營運資金，而供股旨在進一步提高資本實力，增強核心競爭力和風險抵禦能力。不過

供股向來被視為上市公司「掠水」的行徑，股東若不想手上的股票貶值，只有賣掉和出錢供股兩

個選項，難怪中金ＡＨ股今日股價慘遭踐踏，中金Ｈ全日跌８％，報１３﹒２港元，Ａ股更大跌

９﹒２％，報３９元人民幣。

中金公司之所以被稱為「貴族」，是因為其幾乎壟斷了所有大型中資公司的上市協助業務，

但市值和信証（０６０３０）和中信建投（０６０６６）兩大巨頭相比仍有一定距離，所以這次

募集資金可讓中金縮窄和國內龍頭及海外券商的差距。

不過有券商同行則給出其他見解，據華泰證券分析師意見，中金截至今年上半年的資本槓桿

率為１１﹒７３％，已接近當局監管預警標準的９﹒６％，這次配股有助於緩解其資本槓桿率指

標壓力。美銀認為，中金再融資這個懸而未決的問題終於解決，最大的利空因素也被移除了，Ｈ

股通常會受益，該行維持中金公司Ｈ股「買入」評級，目標價２４﹒５港元。



＊國美零售急瀉兩成，持有的中關村份被凍結＊



Ａ股上市的中關村（深：０００９３１）昨日公布，國美電器所持有的１４２７萬股中關村

股份被法院再次凍結，相當於國美電器持股的２５﹒７２％，以中關村現價約７元人民幣，該批

被凍結的股份市值約１億元人民幣。截至９月８日，國美電器所持公司４﹒６２％股份被司法凍

結；所持１﹒４６％公司股份被輪候凍結。

國美電器隸屬於國美零售（００４９３），國美零售在港股市場急挫，股價跌逾兩成，低見

０﹒１８２元，創歷史新低。收市跌２１﹒８％，報０﹒１９元。

國美零售高級副總裁方巍接受內媒查詢時回應稱，公司生產經營一切正常，針對國美電器所

持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接，很快就可以解決，公司也在跟投資人積極交流溝通情

況。

國美大股東黃光裕近期動作連連，８月宣布向國美零售出售兩項物業，並兩度申報減持國美

零售，涉及約２０億股，持股股權由５４﹒０６％跌至４７﹒８８％，每股平均作價分別為

０﹒２５３元和０﹒２５元。



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