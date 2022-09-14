《經濟通通訊社１４日專訊》復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機

，據外電報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向

內媒回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向

監管機構求證，銀保監未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此

的通知。

另有消息稱，北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況，並研判

相關合作風險。惟復星早前亦澄清，這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒

有任何針對性。集團強調，復星在北京各項業務發展正常。而復星集團掌門人郭廣昌早前被曝已

赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂集團資金鏈出現問題，而郭廣昌可能已潛逃。不過，

郭廣昌昨日在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫

要求進行隔離。

復星系枝大根深，除醫藥外還涉足鋼鐵、採礦、白酒等領域，現表列復星系控股或持股的Ａ

股表現。

表列復星系股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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復星醫藥（滬：６００１９６） ３３﹒０８元 跌３﹒９５％

中糧工科（深：３０１０５８） １５﹒３６元 跌４﹒１８％

南鋼股份（滬：６００２８２） ２﹒９７元 跌１﹒３３％

舍得酒業（滬：６００７０２） １４２﹒６８元 跌３﹒３３％

海南礦業（滬：６０１９６９） ７﹒７１元 跌１﹒１５％

豫園股份（滬：６００６５５） ７﹒５４元 跌２﹒４６％

金徽酒（滬：６０３９１９） ２５﹒９３元 跌１﹒６３％

萬盛股份（滬：６０３０１０） １５﹒２９元 跌１﹒９９％

中山公用（深：０００６８５） ７﹒３１元 跌０﹒９５％

山河藥輔（深：３００４５２） １３﹒２４元 跌１﹒９３％

華康醫療（深：３０１２３５） ３５﹒８５元 跌２﹒０５％

漢森製藥（深：００２４１２） ５﹒８１元 跌１﹒０２％

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（ｅｙ）

