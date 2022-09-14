《經濟通通訊社１４日專訊》收獲一個月來第１８個漲停板的曙光股份

（滬：６００３０３）１３日晚間發布公告稱，自２０２２年８月中旬以來，公司不能與實際控

制人張秀根取得聯繫，但與控股股東華泰汽車集團有限公司（以下簡稱華泰汽車）溝通正常。

曙光股份早盤升３﹒５％，報７﹒４７元人民幣。

值得注意的是，控股股東華泰汽車持有的曙光股份９７８９﹒５萬股股份正面臨著司法拍賣

，以清償債務，目前拍賣事項尚在公示階段。而張秀根未在公司擔任職務，也不參與具體生產經

營活動。公司目前一切生產經營情況正常，各項工作有序開展。

上交所要求，曙光股份盡快核實無法與張秀根取得聯繫的具體原因，以及張秀根目前的具體

情況。此外，公司控股股東華泰汽車應當明確說明無法與張秀根取得聯繫的具體時間。

上海國家會計學院專家表示，實控人對上市公司股東大會影響較大，在公司正常決策和運營

中，實控人通常發揮戰略層面的布局作用。實控人失聯，一方面可能是受客觀外界因素影響，無

法聯繫到本人；另一方面可能是實控人主觀上的失聯。無論是哪種原因，都會對上市公司的生產

運營造成一定阻礙。

該專家還表示，從目前情況來看，曙光股份實控人失聯，可能會對公司後續拍賣事宜造成一

定不利影響。（ｃａ）

