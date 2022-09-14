《經濟通通訊社１４日專訊》創下年內Ａ股發行價格新高的「便攜儲能第一股」華寶新能

（深：３０１３２７）上市在即突遭兩成股民棄購，棄購金額超過５億元（人民幣．下同）。有

網民表示因定價太高，擔心破發而棄購。

華寶新能披露發行結果顯示，網上投資者繳款認購的股份數量為９６９﹒１０萬股，放棄認

購數量為２２１﹒１４萬股，棄購金額為５﹒２５億元，網上棄購率為１８﹒５８％。網下投資

者亦有８﹒５萬元棄購。而該股前期收獲４６７８倍的有效網上認購，中簽率僅為０﹒０２％。

據華寶新能公告，網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構、主承銷商華泰證券

（滬：６０１６８８）包銷，包銷股份的數量約為２２１萬股，佔本次發行股份數量的比例為

９﹒０１％，包銷金額約為５﹒２５億元。

華寶新能的發行價為每股２３７﹒５０元，是今年以來發行價最高的新股，也是Ａ股歷史上

發行價排名第五的新股，中一簽５００股需繳１１﹒８７萬元。有網友表示定價太高，擔心破發

而棄購。也有網友稱可能是繳款額太高，散戶沒錢繳款不得不棄購。根據發行計劃，華寶新能本

次ＩＰＯ原擬募資６﹒７６億元，但在機構定價結束後，最終募資淨額高達５５﹒９５億元，超

出擬募資額７﹒２８倍。（ｄｗ）

