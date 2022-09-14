《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）擬面向全體

ＡＨ股股東按１０比３配股，融資不超過２７０億元（人民幣．下同）。公司Ａ股開盤急挫一度

近跌停，目前挫８﹒１７％，報３９﹒４元。Ｈ股亦跌７﹒８％，報１３﹒２２港元。

中金公司公布配股發行預案，擬每１０股配３股。配股募集資金總額預計不超過２７０億元

，擬用於支持業務發展資本金不超過２４０億元，補充其他營運資金不超過３０億元。

集團指，供股不超過約１４﹒４８億股，其中Ａ股不超過約８﹒７７億股，Ｈ股不超過

５﹒７１億股，Ｈ股供股價格不低於刊發Ｈ股供股公告日期前５個交易日Ｈ股平均收市價的

８０％；Ａ股和Ｈ股供股價格經匯率調整後保持一致。

中金公司表示，近年來，公司主要風險控制指標持續符合監管標準，但隨著公司持續發展並

拓展新業務、新產品，境內外資產負債表業務規模不斷擴大，資本槓桿率等主要監管指標的壓力

日益增加，對淨資本和淨資產規模提出較高需求。本次發行契合公司業務發展需要，有助於確保

公司持續滿足淨資本監管要求，進一步提升公司抵御風險的能力。

此外，中金公司控股股東中央匯金及其一致行動人士已經承諾將全面認購其Ａ股供股股份配

額；中央匯金持股或由約４１﹒８７％升至約４７﹒８４％，將向執行人員申請清洗豁免。

（ｄｗ）

