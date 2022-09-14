《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所昨日公布，近日與中國國新控股舉

辦戰略合作協議雲簽約儀式。雙方將以服務央企為核心，推動央企做優存量、做精增量，在服務

央企上市公司質量提升、推動資本市場健康發展、促進國有經濟布局優化和結構調整等領域開展

全面合作。

同時，中證指數公司與中國國新旗下的國新投資宣布將聯合開發「１＋Ｎ」系列央企指數。

該系列首條指數－－中證國新央企綜合指數將於１０月１１日正式發布。該指數選取國務院國資

委或國資委下屬央企實際控制的上市公司證券作為指數樣本，以反映滬深兩市央企上市公司股價

的整體表現，是構成整個指數體系的基石指數。後續還將陸續推出能源、科技、股東回報等「Ｎ

」系列主題指數。

招商證券戰略研究部負責人謝亞軒表示，中證國新央企綜合指數樣本由所有實際控制人可穿

透到國務院國資委的Ａ股上市公司構成，旨在反映央企在資本市場的整體運行情況。指數包含了

一大批國民經濟支柱產業龍頭上市公司，前五大權重股份別為長江電力（滬：６００９００）、

中國中免（滬：６０１８８８）、海康威視（深：００２４１５）、中國建築

（滬：６０１６６８）和中國神華（滬：６０１０８８），分屬多個基礎性行業，有效反映各領

域上市央企的整體表現。當前國企上市公司整體估值處於底部，疊加國企改革釋放紅利及優質資

產注入的預期，具備較好投資價值。

