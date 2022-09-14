《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平今日至星期五（１６日）

出訪哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。習近平展開中亞訪問前夕

，分別在哈薩克、烏茲別克媒體發表署名文章，強調對此行充滿期待，會強化彼此安全合作，反

對任何勢力破壞地區穩定局面及干涉內政，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，反對單邊

主義和陣營對抗，中方願同哈薩克及烏茲別克，繼續推動「一帶一路」建設，合力打擊「三股勢

力」，保障油氣管線等大型合作項目和人員安全。



＊構建更加緊密的上海合作組織命運共同體＊



在《攜手開創中烏關係更加美好的明天》的署名文章中，習近平寫道，中國是烏茲別克斯坦

第一大貿易夥伴和主要投資來源國。２０２１年，雙邊貿易額超過８０億美元。今年上半年雙邊

貿易額近５０億美元，正朝著全年１００億美元的目標穩步邁進。雙方共建「一帶一路」合作成

果豐碩，重大項目有序推進。中國－中亞天然氣管道４條管線全部過境烏茲別克斯坦。中亞第一

長隧道「安格連－帕普」鐵路隧道順利貫通，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦公路、中國－

哈薩克斯坦－烏茲別克斯坦鐵路運力潛力不斷釋放，中吉烏鐵路項目前期工作取得積極進展，烏

茲別克斯坦正從「陸鎖國」轉變成「陸聯國」。雙方還積極開展新能源、農業、金融、現代通信

等領域合作，增進了兩國人民福祉。

習近平表示，這次在烏茲別克斯坦要出席上海合作組織撒馬爾罕峰會。相信在各方共同努力

下，撒馬爾罕峰會一定會取得豐碩成果，為構建更加緊密的上海合作組織命運共同體，促進地區

和平穩定、發展繁榮作出更大貢獻。

在《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》署名文章中，習近平寫道，中國共產黨第二

十次全國代表大會召開在即，這是中國共產黨在進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百

年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的大會。我們高興地看到，「新哈薩克斯

坦」建設已經全面開啟，哈薩克斯坦正在朝著「世界發達國家３０強」邁進。中方願繼續同哈方

共享發展成果，互鑑發展經驗，中國對外開放和友好合作的大門永遠向哈方敞開。

