《經濟通通訊社１４日專訊》內地再有水電大省因高溫引發供電緊張，要求工廠限電減產。

位於雲南的雲鋁股份（深：０００８０７）最新公告，稱供電部門要求公司在９月１４日前壓降

一成用電負荷。

公告稱，公司及下屬電解鋁企業於近日收到供電部門《關於緊急啟動電解鋁用能管理的通知

》，要求自９月１０日起，以停槽方式開展用能管理，９月１４日前壓降用電負荷１０％。雲鋁

股份並稱，此次壓降用電負荷將對公司及下屬電解鋁企業生產經營產生一定影響。

官媒《證券時報》引述市場消息稱，雲南省電解鋁行業從９月１０日起進入限電模式，初步

壓減１０％用電負荷。除雲鋁股份之外，神火股份（深：０００９３３）、雲南其亞等電解鋁企

業也收到了相關通知。消息並稱，中秋節後，雲南省政府部門或將進一步加大壓減力度，擴大「

有序用電」的限制範圍。



＊分析：能源問題對電解鋁價格形成支撐＊



與四川一樣，雲南也主要依靠水利發電。從２０２１年的數據看，四川省的水力年發電量

達３５３１億千瓦時，在水電方面居內地第一；其次為雲南的２７１６﹒３億千瓦時。然而今年

夏天，長江流域直面１９６１年以來最嚴重的旱情，令水利發電條件受限。

銀河證券最新研報表示，雲南地區因７月以來持續高溫、乾旱、少雨等因素影響來水量大幅

下降，水電緊張可能造成電力供應不足下雲南電解鋁產能的減產。前期高溫電力緊張導致的四川

、重慶等地電解鋁減產停產雖已開始復產，但鋁廠停產後的復產周期長，復產過程較為緩慢。此

外，海外方面歐洲能源危機升級及罷工事件頻出使歐洲電解鋁產能減產風險上升，海內外因能源

對電解鋁的減產，將對電解鋁價格形成支撐。（ｄｗ）

