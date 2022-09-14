《經濟通通訊社１４日專訊》瑞銀發布最新報告指出，中國經濟復甦可能需要比預期更長時

間，將中國股票評級從「看好」下調至「中性」。並預計中國下半年經濟增長將在３％－４％，

２０２２年全年增速約為３％，但仍預計２０２３年經濟增長將達到５﹒５％左右。

該行表示，最初認為中國經濟將在下半年開始復甦，但目前看來情況未如預期。嚴格的防疫

措施、房地產市場疲軟、以及近期部分地區電力短缺令經濟活動受限，投資者情緒低迷。與以往

下行周期不同，本次的政策措施力度未能提振風險情緒和經濟增長。其主要目的在於避免系統性

危機，並為困難行業提供適度支持。瑞銀仍認為中國經濟將逐漸復甦，但復甦之路可能比先前預

期的更為顛簸。



＊瑞銀：決策者不急於救內房＊



對於將召開的中共「二十大」，該行預計會議將重申支持多個重要的戰略優先事項，包括透

過「雙循環」戰略提振需求、進一步開放市場、確保科技自主創新、推進新型城鎮化和構建綠色

經濟。建議關注「二十大」召開之前有望受益於政策有利於的中國相關類股，包括綠色經濟、產

業升級、國內消費品牌。

內房一年多以來持續放緩，不過瑞銀認為，即使內房今年出現大幅收縮，行業進行全面紓困

的可能性不大，而近期宣布的政策措施缺乏細節，也在一定程度上表明決策者在「二十大」之前

並不急於出手。

報告並提及人民幣匯價，鑑於中國和歐洲增長前景不確定，美元將在未來數月持續走強。由

於中國面臨持續的增長挑戰，未來數月人民幣有進一步貶值的風險，建議投資者對沖人民幣頭寸

。預計到今年１２月，美元兌人民幣和歐元兌美元將分別在７和０﹒９６。（ｄｗ）

