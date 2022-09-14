《經濟通通訊社１４日專訊》國家新聞出版署發布９月國產網絡遊戲審批信息，是今年第五

次發放遊戲版號，共７３款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易

（０９９９９）的《全明星街球派對》、騰訊（００７００）旗下世紀凱旋全資控股公司南京網

典科技的《健康保衛戰》等。這是兩家巨頭在今年４月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊

戲版號。

另外，是次獲批的其他遊戲包括心動公司（０２４００）的《模擬江湖》、浙數文化

（滬：６００６３３）的《造個方舟》、中手游（００３０２）的《鎮魂街：天生為王》、湯姆

貓（深：３００４５９）的《極速超越》、中青寶（深：３０００５２）的《異星指令》，及中

移動（００９４１）旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。

國產遊戲版號的發放自４月重啟後，除５月外，此後版號在每月均有發放，逐步進入「常態

化」，今年累計有３１４款國產遊戲版號獲批。



＊騰訊《健康保衛戰》為教育遊戲＊



根據企查查的數據，教育遊戲《健康保衛戰》運營商－－南京網典科技有限公司，是由騰訊

聯合創始人馬化騰等騰訊高管控制的。騰訊曾在２０２１年的一個活動上發布《健康保衛戰》和

其他一些不賺錢的教育遊戲。

北京對科技行業的監管整頓覆蓋了從電商到金融科技乃至線上教育的廣泛領域，２０２１年

８月蔓延到網絡遊戲領域，出台了包括限制未成年人上線時間在內的嚴厲措施，並提出了防止網

癮的其他要求。據《彭博》報道，中國的媒體監管部門之後對新遊戲採取了更嚴格的審查，以確

定它們是否在內容和少年兒童保護方面達到更嚴格的標準，放慢了新遊戲批准速度。（ｊｔ）

