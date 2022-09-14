《經濟通通訊社１４日專訊》復星系近期頻繁進行資本操作被疑財務狀況出現危機，據《彭

博》昨日報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口。內媒《財聯社》

引述復星方面回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。據悉，復星已通過多個渠

道向監管機構求證，銀保監未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關

於此的通知。

郭廣昌名下的投資控股集團復星國際（００６５６）執行總裁、ＣＦＯ龔平表示，復星近期

看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，

是復星持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。但也要注意到，複雜的外部環

境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團

資產優化的大原則，即長期動態優化。

另有消息稱，北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況（不限於

持有股票，股權投資，資金出借，工程承包，擔保，商貿合作等事項），並研判相關合作風險。

惟復星早前亦澄清，這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性。

集團強調，復星在北京各項業務發展正常。

郭廣昌通過復星國際參股、控股的企業橫跨醫藥、保險、科技、資源、白酒、零售、旅遊文

化等多個領域。該公司資產負債率近年持續攀升。２０２２年上半年，復星國際帳面現金及現金

等價物１１７１﹒１３億元（民幣．下同），同期短期借款１２３６﹒９２億元、長期借款

１３７４﹒２６億元。資產負債率較去年同期的７５﹒２２％，再略提升至７６﹒６４％。

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