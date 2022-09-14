《經濟通通訊社１４日專訊》據廣東省紀委監委消息，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委

監委對廣東省廣州市委原常委、政法委原書記謝曉丹嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，謝曉丹喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，與他人串供並轉移隱匿

證據以對抗組織審查，參加迷信活動；無視中央八項規定精神，長期違規收受禮品、禮金，違規

借用管理服務對象車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明

問題；大肆以權謀私，利用職權為親屬在承建工程項目方面謀取利益；生活腐化，搞權色交易；

貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務上的便利，在工程承攬、案件辦理、房地產開發等方面為他

人謀取利益，並非法收受巨額財物。

經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予謝曉丹開除黨籍處分；由廣東省

監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴

，所涉財物一並移送。

謝曉丹１９６３年１２月出生，歷任廣州市國土資源和房屋管理局局長、廣州市住房保障辦

公室主任，廣州市政府秘書長，廣州市副市長、市公安局局長，廣州市委常委、政法委書記，廣

州市政協黨組成員。（ｗｌ）

