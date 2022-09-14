《經濟通通訊社１４日專訊》京東網絡司法拍賣平台日前顯示，中聯信（福建）支付服務有

限公司的１００％股權被掛牌拍賣。早些時候，人行官網公示支付業務許可證（即支付牌照）核

發信息發生更新，安徽聖德天開信息科技有限公司和福建省掌財通支付服務有限公司被列入已注

銷許可機構，這意味著這兩張支付牌照正式失效。《證券日報》綜合梳理今年前三季度支付機構

情況發現，年內共計註銷２３張支付牌照，並有多家支付機構股權被轉讓。

事實上，自２０１１年簽發首批第三方支付牌照算起，人行總計發出２７１張支付牌照，截

至目前已縮減至２０１張，合計註銷７０張。博通分析資深分析師王蓬博指出，從今年情況看，

退出市場的支付機構絕大多數是預付卡類機構。他預計，預付卡類機構牌照數量會繼續縮減，市

場份額將向著具備全國發行和受理預付卡資格的機構集中。



＊監管擬對法人及實控人持非銀支付機構設限＊



今年６月份，銀聯商務在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓旗下上海銀聯電子支付服務有限

公司１００％股權；２０２２年８月份，上海聯合產權交易所發布的信息顯示，北京銀聯商務有

限公司９０％股權被掛牌轉讓。

銀聯商務轉讓旗下機構股權整合業務，主要是受《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》影

響。《條例》第十一條規定，同一法人不得持有兩個及以上非銀行支付機構１０％以上股權，同

一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機構。銀聯商務方面相關負責人接受採訪時表示，

旗下公司股權被轉讓主要是積極響應《條例》相關監管要求和精神，進一步聚焦主業，主動整合

旗下類金融控股子公司。

談及年內支付機構頻繁被轉讓股權的現象，王蓬博認為，年內支付機構股權被轉讓主要有兩

方面原因：一方面，支付機構經營壓力大，盈利困難進而轉讓股權；另一方面，儘管《條例》還

處於徵求意見階段，但以銀聯商務為代表的機構已經開始整合旗下多餘支付牌照，作為行業頭部

企業在合規方面起到了很好的帶頭示範作用，預計會有類似的支付機構跟進。（ｗｌ）

