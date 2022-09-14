《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高於市

場預期，通脹未如美聯儲預期般回落，本月至少加息７５基點幾成定局，美股周二（１３日）聞

訊跳水，道指暴跌

１２７６﹒３７點，是逾兩年來最差單日表現。美股驚詫連帶新興市場集體插水，滬深股市今早

顯著低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒２％，報３２２４﹒６８點，深綜指低開

１﹒４６％，創業板指低開１﹒５％，所有行業板塊走低惟地產股小幅造好，醫藥股跌最多。

受美國加息預期增強影響，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１６，較上個交易日跌

１８８點子，止步三連揚。

國家主席習近平今日至星期五（１６日）出訪哈薩克及烏茲別克，並出席上海合作組織峰會

，預計習近平屆時將於俄羅斯總統普京會面。習近平展開中亞訪問前夕，分別在哈薩克、烏茲別

克媒體發表署名文章，強調對此行充滿期待，會強化彼此安全合作，反對任何勢力破壞地區穩定

局面及干涉內政，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，反對單邊主義和陣營對抗，中方願

同哈薩克及烏茲別克，繼續推動「一帶一路」建設，合力打擊「三股勢力」，保障油氣管線等大

型合作項目和人員安全。

復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電報道，內地監管部門

要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向內媒回應稱，所謂「監管部門

要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未要求

商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。

內地再有水電大省因高溫引發供電緊張，要求工廠限電減產。位於雲南的雲鋁股份

（深：０００８０７）最新公告，稱供電部門要求公司在９月１４日前壓降一成用電負荷。

（ｅｙ）

