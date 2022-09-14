《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月通脹未如外界預期般回落，本月至少加息７５基點幾

成定局，美股周二（１３日）聞訊跳水，道指暴跌１２７６﹒３７點逾兩年來最差單日表現。新

興市場今早集體插水，滬深股市顯著低開，盤中小有收復但汽車、券商等板塊拉跌，滬綜指半日

仍跌１﹒０２％，報３２３０﹒４９點，深成指跌１﹒５％，創業板指更挫２﹒０１％，失

２５００點。

兩市半日成交４６６９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少６﹒８％，外資僅從

陸股通淨流出約４２２７萬元。受美國加息預期增強影響，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９１１６，較上個交易日跌１８８點子，止步三連揚。



＊中金大配股，股民閃人＊



中金公司（滬：６０１９９５）擬面向全體ＡＨ股股東按１０比３配股，融資最多２７０億

元，在股份稀釋效應下中金Ａ股開盤急挫一度近跌停，半日挫９％，報３９﹒４元。中金公司表

示，近年來隨著公司持續發展並拓展新業務、新產品，境內外資產負債表業務規模不斷擴大，資

本槓桿率等主要監管指標的壓力日益增加，對淨資本和淨資產規模提出較高需求，所以提出配股

融資。

外電引述消息報道，美國政府因應台海局勢正在考慮加大對華制裁，半導體板塊兩邊走，臻

鐳科技（滬：６８８２７０）漲１０﹒６％，芯源微（滬：６８８０３７）升５﹒８％，廣立微

（深：３０１０９５）升５﹒２％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升３﹒９％，帝科股份

（深：３００８４２）跌３﹒６％，聖邦股份（深：３００６６１）跌３％，創耀科技

（滬：６８８２５９）跌２﹒８％。



＊復星系難堪，復藥Ａ跌３％＊



復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電報道，內地監管部門

要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向內媒回應稱，所謂「監管部門

要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未要求

商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。

復星系股價下跌，舍得酒業（滬：６００７０２）跌６﹒８％，中糧工科

（深：３０１０５８）挫５﹒２％，復星醫藥（滬：６００１９６）跌２﹒９％，豫園股份

（滬：６００６５５）跌２﹒６％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌２％。

另有消息稱，北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況，並研判

相關合作風險。惟復星早前亦澄清，這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒

有任何針對性。而復星集團掌門人郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂

集團資金鏈出現問題，不過郭廣昌昨日在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的差旅行程回到

上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。（ｅｙ）

