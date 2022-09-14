《經濟通通訊社１４日專訊》美國８月通脹未如外界預期般回落，本月至少加息７５基點幾

成定局，美股周二（１３日）聞訊跳水，道指暴跌近４％創逾兩年來最差單日表現。新興市場集

體插水，滬深股市顯著低開，盤中小有收復但汽車、券商等板塊拉跌，滬綜指午後未見明顯好轉

，全日仍跌０﹒８％，報３２３７﹒５４點，深成指跌１﹒２５％，創業板指則挫１﹒８４％，

但守住２５００點關口。

美國大碼加息恐慌，Ａ股股民伺機而動，兩市全日成交７２２８億元（人民幣．下同），按

日收縮６﹒３％，資金從陸股通淨流出約１４億元。匯市方面，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９１１６，較上個交易日跌１８８點子，止步三連揚。



＊中金大配股嚇走股民，新能源車概念遭拋＊



中金公司（滬：６０１９９５）擬面向全體ＡＨ股股東按１０比３配股，融資最多２７０億

元，在股份稀釋效應下中金Ａ股開盤急挫一度近跌停，全日挫９﹒２％，報３９元，盤中創三個

月新低。中金表示，境內外資產負債表業務規模不斷擴大，資本槓桿率等主要監管指標的壓力日

益增加，對淨資本和淨資產規模提出較高需求，所以提出配股融資。券商股同跌，華鑫股份

（滬：６００６２１）挫３﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒７％，長城證券

（深：００２９３９）、廣發証券（深：０００７７６）、中信建投（滬：６０１０６６）集體

跌１﹒９％。

資金離開熱炒概念，新能源車捱沽，整車股方面，廣汽集團（滬：６０１２３８）挫

２﹒７％，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌

１﹒６％，上汽集團（滬：６００１０４）跌１﹒３％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌

０﹒８％；其他電動車概念股方面，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）再挫５％，刷新

三個月新低，藍黛科技（深：００２７６５）挫６﹒８％，神馳機電（滬：６０３１０９）跌

６％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌５﹒７％。



＊復星系否認監管摸底，難釋股民疑慮＊



復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電報道，內地監管部門

要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星稱「監管部門要求摸底復星」純屬子

虛烏有。

復星系股價下跌，舍得酒業（滬：６００７０２）挫５﹒６％，中糧工科

（深：３０１０５８）跌５％，豫園股份（滬：６００６５５）跌２﹒７％，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌２％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌１﹒８％。

另有消息稱，北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況，並研判

相關合作風險。惟復星早前亦澄清，這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒

有任何針對性。而復星集團掌門人郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂

集團資金鏈出現問題，不過郭廣昌昨日在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的差旅行程回到

上海，正在按照防疫要求進行隔離。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６５﹒３６ －１﹒１１

上證綜合指數 ３２３７﹒５４ －０﹒８０ ３０６４﹒５３

深證綜合指數 ２１００﹒９０ －１﹒１４ ４１６２﹒７４

上證Ｂ股指數 ３１３﹒６８ －０﹒２９ ２﹒３２

深證Ｂ股指數 １２１２﹒２２ －０﹒２７ １﹒１８

上證１８０指數 ８６０６﹒９９ －０﹒９７

上證３８０指數 ５９９２﹒２５ －０﹒７１

深證成份指數 １１７７４﹒７８ －１﹒２５

中小創新指數 ２４０１﹒６０ －１﹒０５

深圳創業板指數 ２５０３﹒８２ －１﹒８４

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