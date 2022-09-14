《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒０９％，報８５９５﹒９５點，上

證３８０指數半日跌１﹒０３％，報５９７２﹒８９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒４億元，用１﹒６億元或

０﹒３％。

據外電報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面

向內媒回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。復星系全線挫，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌２﹒９％，南鋼股份（滬：６００２８２）跌１﹒３％，舍得酒業

（滬：６００７０２）瀉６﹒８％。

繼美國限制先進芯片出口中國，德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，

目的是減少對中國礦物、電池及半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。半

導體股自強，早盤再次造好，鉅泉科技（滬：６８８３９１）急升１５﹒２％，芯源微

（滬：６８８０３７）飆５﹒８％。

ＶＬＣＣ（超大型油輪）報價環比前一周上漲２６％，達到５０１１１美元╱天，其中

ＴＤ３Ｃ（中東－中國）航線上周五（９月９日）環比前一日上漲３７％。航運股逆市大漲，中

遠海特（滬：６００４２８）漲停，招商南油（滬：６０１９７５）抽升近５％，中遠海能

（滬：６０００２６）升４﹒９％，招商輪船（滬：６０１８７２）升３﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

