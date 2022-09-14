《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒９７％，報８６０６﹒９９點，
上證３８０指數收跌０﹒７１％，報５９９２﹒２５點。
滬深汽車股跌幅大，廣汽集團（滬：６０１２３８）挫２﹒７％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）跌１﹒６％，上汽集團 （滬：６００１０４）跌１﹒３％，長城汽車
（滬：６０１６３３）跌０﹒８％。上汽名爵旗下新車型ＭＧ ＭＵＬＡＮ在上海海通碼頭裝船
起運，出口歐洲市場，數量為一萬輛，是國內最大批量純電動汽車裝船起運。
官媒早前發文稱更多內地城市出台穩樓市政策，地產股普遍靠穩，保利發展
（滬：６０００４８）升０﹒３％，華發股份（滬：６００３２５）升１﹒３％，廣匯物流
（滬：６００６０３）升２﹒４％，南京高科（滬：６０００６４）升１﹒５％，首開股份
（滬：６００３７６）升０﹒７％，市北高新（滬：６００６０４）升０﹒４％。
據外電報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面
向內媒回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。復星系全線挫，復星醫藥
（滬：６００１９６）跌近２％，南鋼股份（滬：６００２８２）跌１﹒３％，舍得酒業
（滬：６００７０２）瀉５﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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