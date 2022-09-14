《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒９７％，報８６０６﹒９９點，

上證３８０指數收跌０﹒７１％，報５９９２﹒２５點。

滬深汽車股跌幅大，廣汽集團（滬：６０１２３８）挫２﹒７％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌１﹒６％，上汽集團 （滬：６００１０４）跌１﹒３％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌０﹒８％。上汽名爵旗下新車型ＭＧ ＭＵＬＡＮ在上海海通碼頭裝船

起運，出口歐洲市場，數量為一萬輛，是國內最大批量純電動汽車裝船起運。

官媒早前發文稱更多內地城市出台穩樓市政策，地產股普遍靠穩，保利發展

（滬：６０００４８）升０﹒３％，華發股份（滬：６００３２５）升１﹒３％，廣匯物流

（滬：６００６０３）升２﹒４％，南京高科（滬：６０００６４）升１﹒５％，首開股份

（滬：６００３７６）升０﹒７％，市北高新（滬：６００６０４）升０﹒４％。

據外電報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面

向內媒回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。復星系全線挫，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌近２％，南鋼股份（滬：６００２８２）跌１﹒３％，舍得酒業

（滬：６００７０２）瀉５﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

