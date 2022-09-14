《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指半日跌１﹒５％，報１１７４５﹒１４點，深證中小
創新指數半日跌１﹒５５％，報２３８９﹒３６點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２０﹒４３億元，賣盤超買盤，
淨流走０﹒４３億元。
德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，目的是減少對中國礦物、電池及
半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。鈉電池概念股亦走低，欣旺達
（深：３００２０７）挫４﹒３％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒７％，寧德時代
（深：３００７５０）跌４﹒６％。
滬深汽車股領跌，廣汽集團（滬：６０１２３８）挫２﹒９％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）跌２﹒５％，上汽集團 （滬：６００１０４）跌１﹒９％，長城汽車
（滬：６０１６３３）跌１﹒６％。上汽名爵旗下新車型ＭＧ ＭＵＬＡＮ在上海海通碼頭裝船
起運，出口歐洲市場，數量為一萬輛，是國內最大批量純電動汽車裝船起運。
豬肉股今早回吐，牧原股份（深：００２７１４）微跌０﹒４％，溫氏股份
（深：３００４９８）跌１﹒９％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒５％，雙匯發展
（深：０００８９５）跌０﹒６％，新希望（深：０００８７６）跌１﹒７％，大北農
（深：００２３８５）挫２﹒７％，立華股份（深：３００７６１）急跌３﹒９％，正邦科技
（深：００２１５７）跌１﹒９％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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