《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收跌１﹒２５％，報１１７７４﹒７８點，深證

中小創新指數收跌１﹒０５％，報２４０１﹒６點。

農業股全日領跌，大北農（深：００２３８５）跌２﹒５％，隆平高科

（深：０００９９８）跌近１％，登海種業（深：００２０４１）跌２﹒８％，荃銀高科

（深：３０００８７）跌２﹒９％，豐樂種業（深：０００７１３）跌２﹒２％，神農科技

（深：３００１８９）跌２﹒２％。

德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，目的是減少對中國礦物、電池及

半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。鈉電池概念股走低，欣旺達

（深：３００２０７）挫３﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒７％，寧德時代

（深：３００７５０）跌近５％。

繼美國限制先進芯片出口中國，德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，

目的是減少對中國礦物、電池及半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。半

導體股自強，北方華創（深：００２３７１）升３﹒９％，華大九天（深：３０１２６９）升

５﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

