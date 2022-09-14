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AH股新聞

14/09/2022 15:17

《深股通》深成指收跌１﹒２５％，中小創新指跌１﹒０５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收跌１﹒２５％，報１１７７４﹒７８點，深證
中小創新指數收跌１﹒０５％，報２４０１﹒６點。
　　農業股全日領跌，大北農（深：００２３８５）跌２﹒５％，隆平高科
（深：０００９９８）跌近１％，登海種業（深：００２０４１）跌２﹒８％，荃銀高科
（深：３０００８７）跌２﹒９％，豐樂種業（深：０００７１３）跌２﹒２％，神農科技
（深：３００１８９）跌２﹒２％。
　　德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，目的是減少對中國礦物、電池及
半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。鈉電池概念股走低，欣旺達
（深：３００２０７）挫３﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒７％，寧德時代
（深：３００７５０）跌近５％。
　　繼美國限制先進芯片出口中國，德國經濟部長哈貝克表示，當局正草擬新的對華貿易政策，
目的是減少對中國礦物、電池及半導體的依賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。半
導體股自強，北方華創（深：００２３７１）升３﹒９％，華大九天（深：３０１２６９）升
５﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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