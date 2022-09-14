《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０８﹒９８億元，用１１﹒０２億元或２﹒１％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１４﹒１４億元，結束連續兩個交易日淨

流入。（ｄｗ）

