《經濟通通訊社１４日專訊》德國經濟部長哈貝克（Ｒｏｂｅｒｔ Ｈａｂｅｃｋ）接受《

路透》訪問時表示，當局正草擬新的對華貿易政策，目的是減少對中國礦物、電池及半導體的依

賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。

哈貝克指出，中國仍然是受歡迎的貿易夥伴，但德國不會容忍中國實施有損貿易公平的保護

主義措施，亦不會因為貿易而放棄批評中國人權問題。哈貝克形容，德國不會屈服於恐嚇手段。

哈貝克強調，德國將開拓更多市場，協助商界減少對中國的依賴。他未提及任何具體措施。

過去六年，中國是德國的最大貿易夥伴，去年貿易額２４５０億歐羅。

半導體股今早急挫，兆易創新（滬：６０３９８６）跌１﹒６％，三安光電

（滬：６００７０３）跌１﹒４％，斯達半導（滬：６０３２９０）跌１﹒２％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌１﹒２％，士蘭微（滬：６００４６０）跌１﹒２％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１％，中芯國際（滬：６８８９８１）、北方華創

（深：００２３７１）、滬硅產業（滬：６８８１２６）、中微公司（滬：６８８０１２）等跌

近１％。

鈉電池概念股亦走低，欣旺達（深：３００２０７）挫３％，天賜材料

（深：００２７０９）跌２﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒６％，容百科技

（滬：６８８００５）跌２﹒６％，格林美（深：００２３４０）跌１﹒９％，華陽股份

（滬：６００３４８）跌１﹒４％，三峽能源（滬：６００９０５）跌１％，派能科技

（滬：６８８０６３）滑０﹒７％。（ｊｔ）



