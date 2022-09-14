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AH股新聞

14/09/2022 09:59

《Ａ股焦點》德國草擬對華新策略以減少依賴中國，半導體Ａ股急挫

　　《經濟通通訊社１４日專訊》德國經濟部長哈貝克（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈａｂｅｃｋ）接受《
路透》訪問時表示，當局正草擬新的對華貿易政策，目的是減少對中國礦物、電池及半導體的依
賴，未來不再對中國貿易往來持「天真」的看法。
　　哈貝克指出，中國仍然是受歡迎的貿易夥伴，但德國不會容忍中國實施有損貿易公平的保護
主義措施，亦不會因為貿易而放棄批評中國人權問題。哈貝克形容，德國不會屈服於恐嚇手段。
　　哈貝克強調，德國將開拓更多市場，協助商界減少對中國的依賴。他未提及任何具體措施。
過去六年，中國是德國的最大貿易夥伴，去年貿易額２４５０億歐羅。
　　半導體股今早急挫，兆易創新（滬：６０３９８６）跌１﹒６％，三安光電
（滬：６００７０３）跌１﹒４％，斯達半導（滬：６０３２９０）跌１﹒２％，華潤微
（滬：６８８３９６）跌１﹒２％，士蘭微（滬：６００４６０）跌１﹒２％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）跌１％，中芯國際（滬：６８８９８１）、北方華創
（深：００２３７１）、滬硅產業（滬：６８８１２６）、中微公司（滬：６８８０１２）等跌
近１％。
　　鈉電池概念股亦走低，欣旺達（深：３００２０７）挫３％，天賜材料
（深：００２７０９）跌２﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒６％，容百科技
（滬：６８８００５）跌２﹒６％，格林美（深：００２３４０）跌１﹒９％，華陽股份
（滬：６００３４８）跌１﹒４％，三峽能源（滬：６００９０５）跌１％，派能科技
（滬：６８８０６３）滑０﹒７％。（ｊｔ）
　

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