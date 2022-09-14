《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，總部位於上海的海外網購平台洋碼頭出現財務問

題，貨款無法提現，總部人去樓空，引發外界關注，記者登入洋碼頭網站，發現平台仍然正常運

作，網站上產品頁面亦可點入查看及進行購買操作。

有報道指，洋碼頭買手投訴，自去年７月起無法提取洋碼頭帳戶內的貨款，部分買手被拖欠

金額高達六位數字，而洋碼頭位於靜安區的總部辦公場所目前人去樓空，管理處告示指洋碼頭已

長期拖欠租金等費用。在網絡上搜尋「洋碼頭、拖欠貨款」字眼，發現有不少商家在網上指控洋

碼頭，自去年開始以各種理由拖欠貨款提現，有商家甚至組織了微信群向洋碼頭維權。

洋碼頭其後就有關報道內容發出聲明函，稱報道中所謂的被欠款商戶是「不良商戶」，存在

一系列嚴重違規違法的經營行為，例如海外帳戶造假、賣假貨等，這些店舖被平台凍結後，通過

各種非正常途徑進行「尋釁滋事」，在網絡上散布各種謠言，刻意製造「群體維穩」事件，試圖

脅迫威逼公司和地方政府部門來滿足他們的條件和需求。

至於公司總部被指人去樓空，洋碼頭解釋稱，總部所在的園區沒有按政策給予６個月的租金

豁免，因此公司先採取員工全體居家辦公模式來降低成本。

不過洋碼頭在聲明函中承認，疫情對於跨境電商衝擊巨大，包括國際航班資源以及入境清關

時效等等，是全行業均需要正視和面對的問題，為最大程度渡過這個寒冬，公司正盡最大的努力

開源節流，控制所有不必要開支。（ｅｙ）



