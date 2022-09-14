《經濟通通訊社１４日專訊》仍在進行債務重組的華夏幸福（滬：６００３４０）於官微公

布，其全資子公司北京幸福安基建設管理有限公司近日通過公開招標方式中標瀋陽市蘇家屯區

ＨＤ項目，該項目為代建保交付項目，原為恒大集團（０３３３３）持有，建築面積７２萬平方

米。

目前，幸福安基輕資產招商業務累計簽約項目７個，項目總投資超４５億元（人民幣．下同

），其中４個項目已落地在輕資產招商業務；物業累計簽約項目２５個，簽約面積２８３萬平，

合同簽約額２﹒８億元，新進山東、陝西、雲南三省，新業務拓展已覆蓋７省７市；產業園區輕

資產運營模式已新拓展項目３個，為無錫梁溪、河南平頂山和祥符提供產業園區運營等服務。



＊全面轉型產業新城服務商，上月成立代建公司＊



資料顯示，北京幸福安基建設管理有限公司今年８月１８日才註冊成立，法定代表人為鄭偉

，註冊資本為１０００萬元，經營範圍包括程管理服務；非居住房地產租賃；企業管理咨詢；工

程造價咨詢業務。華夏幸福通過華夏幸福產業管理有限公司對該公司全資持股。

華夏幸福戰略宣貫大會於７月５日在河北固安召開。會議宣布，華夏幸福將全面轉型成為產

業新城服務商。根據公司早前公布的半年報，今年上半年，華夏幸福實現營業收入１４３﹒６４

億元，同比降３１﹒８２％；淨虧損５﹒３８億元，虧損較上年同期的９４﹒８億元大幅收窄。

華夏幸福半日跌１﹒０２％，報２﹒９元。（ｗｌ）

