【ＦＯＣＵＳ】通脹未止，美元假死。當拜登周二（１３日）在白宮南草坪大開慶祝《降通

脹法案》派對，再次超出預期的８月ＣＰＩ，正在美股掀起腥風血雨，納斯達克１００成分股全

數盡墨，蘋果領銜單日市值蒸發逾１５００億美元。

８月價格直降一成的汽油，未能成為通脹動力消減的祝福；取而代之助推通脹烈火的，是分

別以１９７９年、１９８６年以來最快速度飆升的食品及租金價格。有「美聯儲喉舌」之稱的《

華爾街日報》記者Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ預言，ＦＯＭＣ下周將「至少」加息７５基點。



＊Ｍｅｄｉａｎ ＣＰＩ錄１９８３年有記錄最高＊



電視機╱智能手機電商大促、汽油價格重回３美元字頭、４２９０億美元《降通脹法案》簽

署、７月ＣＰＩ環比錄零增長……美國通脹顯著回落的樂觀預期充斥四周，標指連續四天高歌猛

進，美元黯淡回吐三日－－原來只是一場幻覺。

聯儲進入９月議息前靜默期之際，決定下周加息幅度最關鍵的數據終於揭盅：８月ＣＰＩ按

年升８﹒３％（預期：８﹒１％），低過７月、６月的８﹒５％、９﹒１％；按月雖微升

０﹒１％（預期：－０﹒１％），但仍顯著低於６月１﹒３％。從標題數據看，美國通脹確有從

高峰降溫之勢，何解科技股領頭暴瀉，關於下周至少加息７５基點的押注飆升？

玄機就在剔除能源和食品價格的核心通脹（Ｃｏｒｅ ＣＰＩ），８月反彈至按年６﹒３％

的５個月最高，遠超聯儲２％的目標；更可怕的是剔除每月最小及最大價格波動的通脹中值

（Ｍｅｄｉａｎ ＣＰＩ），８月按年升９﹒２％，為１９８３年來有數據記錄以來最高。



＊Ｚ世代愛獨居，租金升勢或未見頂＊



數據揭示一個刺眼的現實，拋開汽油、二手車、機票等的高低季節波動，美國通脹恐比想像

中基礎更闊、粘性更大。看看以４３年來最快速度上漲的食品價格，麵粉、土豆、黃油、水果罐

頭單月升１﹒９％至３﹒４％。此外，盡管汽油、天然氣價格下跌，電費卻連續６個月上升；醫

療服務價格按月漲０﹒８％，為自２０１９年１０月以來最快。

更具威脅的是佔ＣＰＩ權重逾三成的租金，當月環比漲０﹒７％，折合按年升６﹒２％，是

３６年來最快。鑒於大流行以及創歷史記錄的房價（包括高企的按揭利率），令之前習慣跟家人

、朋友共住的美國人尤其是Ｚ世代，更傾向獨居，變相加大租賃市場需求，美國最大的單戶住宅

業主Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ Ｈｏｍｅｓ第二季就將整體租金提高了８％。

而按租金升勢通常領先ＣＰＩ四個月計，９月的ＣＰＩ隨時再超市場預期；倘若油價再趁冬

季掉頭轉升，聯儲轉鴿遠未現地平綫，假死的美元隨時再刷新高。

